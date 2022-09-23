Папа: святой Фома Аквинский — человек, страстно возлюбивший истину

Папа Франциск встретился с участниками XI Международного томистского конгресса, организованного Папской академией святого Фомы Аквинского, передает Vatican News.

Около 150 участников Конгресса из разных уголков мира сопровождал на аудиенции префект Дикастерии вероучения кардинал Луис Ладария Феррер SJ. Вместе с ним Папа Франциск в числе участников особо приветствовал председателя Папской академии св. Фомы Аквинского французского теолога-доминиканца отца Сержа-Томаса Бонена OP, который до недавнего времени был генеральным секретарем Международной теологической комиссии (в 2021 году его сменил монс. Пьеро Кода). Святейший Отец также поблагодарил председателя Координационного совета Папских академий кардинала Джанфранко Равази за его многолетнюю деятельность в этой области.

В своей речи к ученым, черпающим вдохновение от этого великого богослова и «всеобщего наставника», Папа Франциск отметил, что его почитание нередко сопровождается манипуляцией его учения для «оппортунистского» подтверждения собственных идей. Однако, приобщаясь к наследию святого Фомы, мы прежде всего должны созерцать его мысль, а уже затем – интерпретировать ее с осторожностью, рассматривая собственные мысли в свете его наставлений. Папа привел в пример Синод епископов, посвященный семье: тогда его участники столкнулись с «неясностями в католическом вероучении и с толкованиями святого Фомы, которые тоже не были ясны». Из этих затруднений Отцов Синода вывел доминиканец, кардинал Кристоф Шёнборн: он «преподал высочайший урок томисткого богословия, поскольку понимал святого Фому и блестяще истолковал его, не используя в своих целях».

Папа Франциск вручил всем участникам аудиенции текст обращения, в котором называет святого Фому «человеком, страстно возлюбившим истину», и подчеркивает: смиренное познание веры не факультативно для верующего, оно является неотъемлемой частью самой динамики веры. У поиска истины о Боге есть два крыла: вера и разум, и святой Фома сумел прекрасно сочетать свет разума со светом веры. Томизм не должен стать музейным экспонатом, но призван оставаться живым источником. С одной стороны, нужно изучать святого Фому в его культурно-историческом контексте, чтобы определить структурирующие принципы и оригинальность его мысли; с другой стороны – сочетать это с диалогом с современным миром, чтобы усвоить то, что есть истинного и справедливого в культуре того или иного времени.

Папа в особенности останавливается на учении святого Фомы Аквинского о сотворении мира. Для Ангельского Учителя творение является самым первым выражением изумительной щедрости Бога и Его бескорыстного милосердия. Святой Фома утверждает, что именно ключ любви открыл руку Божью и держит ее всегда открытой. Святой Фома «созерцает красоту Бога, сияющую в упорядоченном разнообразии творений».

«Не бойтесь взращивать и обогащать новшествами вещи древние и всегда плодотворные», — увещает в конце своего послания Папа Франциск.