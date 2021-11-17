Папа обратился с посланием по случаю открытия фотовыставки «Лицом к будущему»

16 ноября Папа Франциск обратился с приветственным посланием по случаю открытия фотовыставки «Лицом к будущему», посвященной 40-летию основания центра «Асталли» – римскому отделению Иезуитской службы беженцев (JRS). На выставке, проходящей с 16 по 28 ноября в столичной церкви Сант-Андреа-аль-Квиринале, представлены двадцать портретов подопечных центра «Асталли» авторства Франческо Малавольты.

Святейший Отец выражает близость всем беженцам, о которых за последние четыре десятилетия в Италии заботилось Общество Иисусово: столько же лет народ Израиля шёл через пустыню к Земле обетованной, отмечает Папа. К сожалению, за последние 40 лет нашей истории число беженцев постоянно росло; многие из них спасались от невыносимых условий жизни, военных конфликтов, экологических катастроф; их путь полегал через «пустыни человечности и глобального безразличия, которое иссушает отношения между людьми». В наше время в разных частях света вспыхивают конфликты, возрождаются национализм и популизм, возводятся стены и «кажется, что единственным решением правительств для управления человеческой мобильностью является возвращение мигрантов в небезопасные места».

И всё же за последние сорок лет, подчёркивает Епископ Рима, в этой пустыне было немало обнадёживающих знаков: они позволяют мечтать, что – как новый народ – люди вместе направятся «к ещё большему мы», и беженцы «являют собой знак и лицо этой надежды». В них есть горячее желание полноценной и счастливой жизни, и это стремление поддерживает их в смелом противостоянии трудностям, «которые многим могут показаться непреодолимыми». Беженцы помогают нам «не повторять ошибок прошлого, изменить настоящее и строить мирное будущее», подчеркивает Папа Франциск:

«Пришло время и для нас жить в Земле обетованной, земле солидарности, где все служат друг другу. Пришло время для общего дома, состоящего из братских народов».

На римской фотовыставке, отмечает Папа, представлены лица, имена, истории беженцев, принятых центром «Асталли»: эти люди хотят быть добрыми соседями на новых местах, полноценными гражданами, которые вместе со многими другими активно строят солидарные общины.

В конце послания Святейший Отец желает, чтобы в этот юбилей осуществилась на практике «культура встречи», чтобы люди встречались, искали точки соприкосновения, наводили мосты, планировали общие начинания: «Это будет Обетованной землёй для всех».



Источник: Vatican News