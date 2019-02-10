Папа: нравственное богословие должно вслушиваться в конкретную жизнь

В субботу 9 февраля Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане преподавателей и студентов Папской академии Святого Альфонса (учебного заведения редемптористов) по случаю 70-летия со дня её основания.

Эта годовщина, отметил Епископ Рима, — повод не только поблагодарить Бога за всё соделанное, но и, заглядывая в будущее, переосмыслить, «мудро и смело» обновить свою миссию, дабы эффективнее реагировать на ожидания Народа Божьего. Это путь проходит через созерцание «сердца керигмы», то есть «вечно новой и захватывающей Благой Вести Иисуса Христа».

Святейший Отец подчеркнул необходимость создания сети духовных учреждений, дабы вместе с учебными заведениями разных странах они находили решения проблем глобального и эпохального значения. «Церковь должна выходить за свою ограду», поэтому нравственное богословие не может замыкаться в формулировках, далёких от конкретных ситуаций отдельных лиц и семей. Точно так же следует остерегаться «чрезмерной идеализации» христианской жизни, которая не способна пробудить «доверие к Божьей благодати». Поэтому нужно внимательно слушать людей, не боясь конкретных реалий нищеты и отверженности, а также слушать глас Духа Святого, «дабы помочь каждому человеку, радуясь, идти по пути добра». От этого мира нельзя бежать или осуждать его: этот мир нужно исцелять и освобождать, подражая действиям Христа; каждый грешник находится в сердце Небесного Отца. Милосердная любовь – это ключевое понятие нравственного богословия, подчеркнул Папа.

Современный глобализованный мир всё более подвержен этике индивидуализма, законам сильнейшего, эгоистической эксплуатации творения. На исповеди, отметил Папа, люди очень редко признаются «в злоупотреблении природой, землей, творением. Мы ещё не осознаем этого греха, и вы должны помочь его осознать».

В конце речи Святейший Отец призвал преподавателей и студентов Папской академии Святого Альфонса и всегда быть приверженцами «нравственного богословия, которое готово ‘запачкать руки’ конкретными проблемами, смело свидетельствуя о Христе – пути, истине и жизни».

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News