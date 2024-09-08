Папа: нет – перевооружению, да – встрече народов и культур

Завершая богослужение на стадионе «Сир Джон Гис», Святейший Отец воззвал к Деве Марии, вверив Ей путь Церкви Папуа – Новой Гвинеи и Соломоновых островов. Передает русская служба Vatican News.

«Пусть Мария Помощница христиан, – Maria Helpim – сопровождает и защищает вас всегда: пусть Она укрепит союз семей, пусть сделает мечты молодых прекрасными и смелыми, пусть поддержит и утешит пожилых, утешит больных и страждущих! С этой земли, благословленной Творцом, я желаю вместе с вами призвать, по заступничеству Пресвятой Марии, дар мира для всех народов, особенно для огромного региона, охватывающего Азию, Океанию и Тихий океан. Мир для народов, мир для творения. Нет перевооружению и эксплуатации общего дома! Да – встрече народов и культур, да – гармонии человека с творением! Мария Хелпим, Царица Мира, помоги нам обратиться к Божьим замыслам, которые являются замыслами мира и справедливости для великой семьи всего человечества!», – воззвал Епископ Рима.

В конце воскресного богослужения Папа упомянул о святилище в Лурде, которое пострадало от наводнения. Мощный шторм обрушился на регион Гот-Пиренеи на юго-западе Франции, и проливные дожди привели к тому, что река Гав-де-По, протекающая через Лурд, вышла из берегов в пятницу вечером. Часть святилища была затоплена, а грот Массабьель – закрыт на несколько часов. Сообщений о пострадавших не поступало, и остальная часть святилища остается открытой для публики и паломников.