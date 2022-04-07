Папа — немецкоязычным пресвитерам-студентам: исповедники должны быть примером милосердия

7 апреля Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане группу немецкоязычных пресвитеров-студентов из Папского тевтонского института Санта-Мария-дель-Анима. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к священникам, Епископ Рима говорил о пастырском служении своего предшественника – Папы Адриана VI, который жил в XVI веке, был избран на Апостольский Престол 500 лет назад и похоронен в церкви при Папском тевтонском институте в Риме. Папа Франциск напомнил, что Адриан VI был «бесстрашным и неутомимым тружеником во имя христианской веры, справедливости и мира», и его свидетельство до сих пор живо в памяти Церкви: во время своего краткого понтификата, длившегося чуть больше года, этот Папа «стремился прежде всего к примирению в Церкви и в мире, претворяя в жизнь слова св. Павла, согласно которым Бог вверил апостолам служение примирения». На имперское собрание в Нюрнберге Адриан VI послал своего нунция Франческо Кьерегати, чтобы попросить у лютеран «прощения за грехи прелатов Римской Курии»: «Очень смело, и сегодня у него было бы немало работы!» – отметил Святейший Отец. Кроме того, этот немецкий Папа работал над соглашением между королями Франциском I и Карлом V Габсбургом по совместному сдерживанию захватнических планов османской армии.

В ходе встречи Епископ Рима обратился к членам общины Папского тевтонского института Санта-Мария-дель-Анима с пожеланием:

«Пусть пример жизни и трудов Папы Адриана побуждает вас укреплять призвание служителей Христа. Да поддержит вас Господь в вашей миссии и да приведёт к радостной и преданной вере, ещё больше укоренённой в Божьей любви».

Папа Франциск призвал священников следовать по стопам Адриана VI также в возложенной на них задаче служителей Таинства Покаяния:

«Задача исповедника – прощать, а не мучить. Будьте милосердными, будьте великими ‘прощателями’, – именно этого хочет от вас Церковь. Уделяйте время выслушиванию исповедей и делайте это добросовестно, с любовью, мудростью и большим милосердием. Но не только: это служение включает в себя также проповедь, катехизацию, духовное сопровождение и оно требует – как всегда и прежде всего – личного свидетельства. Чтобы стать хорошим служителем Христова прощения, священник должен уметь прощать других; он должен быть милосердным в собственных отношениях, быть человеком мира и единства».

В конце аудиенции Папа Франциск поблагодарил общину Папского тевтонского института за визит, заверил в своих молитвах и попросил молиться о нём самом.