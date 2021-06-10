Папа: Народ Божий созидается пастырями и семьями

9 июня Святейший Отец обратился с видеопосланием к участникам форума, организованного Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни на тему «Amoris laetitia: на чем мы остановились? Стратегии для пастырского применения апостольского увещания Папы Франциска».

В работе вебинара, который проходит с 9 по 12 июня, принимают участие делегаты более 60 епископских конференций и более 30 международных церковных движений: Папа высоко отзывается о диалоге между ними и Святейшим Престолом и желает, чтобы в Святом Духе эта встреча стала плодотворной для семей, пастырей и всей Церкви. Епископ Рима подчёркивает главную цель виртуального форума: обсуждение стиля и целей семейного служения в перспективе новой евангелизации и конкретизация этого служения в поместных Церквах. Апостольское увещание Amoris laetitia – плод глубокого синодального размышления о браке и семье – требует кропотливой реализации, миссионерского обращения, готовности быть ближе к семьям и особого внимания к их злободневным нуждам.

Посреди трудностей, вызванных пандемией COVID-19, «семья, как никогда ранее, является знамением времени»», подчёркивает Папа. Чтобы нести Божью любовь семьям и молодым парам, которые будет строить семейные ячейки завтрашнего дня, нужна помощь самих семей, их конкретный опыт: Церковь нуждается в супругах, подобных новозаветным Акиле и Прискилле, которые идут рядом с пастырями, создают общины, провозглашают керигму и свидетельствуют, прежде всего молодёжи, что «Христос присутствует в Таинстве Брака даже в трудностях, даруя нежность, терпение и надежду».

Подобно священству, напоминает Папа Франциск, семья служит созиданию Народа Божьего. Она – наполненная любовью «домашняя Церковь», которая постоянно укрепляет жизнь Церкви, являясь для неё благом, причём пастыри и супруги связаны общей миссией и несут общую ответственность о домашних Церквах:

«Мы, пастыри, – подчёркивает Епископ Рима, – должны позволить Святому Духу просветить нас, дабы спасительное возвещение совершалось супружескими парами, которые часто готовы к этому, но их никто не зовёт. Но если мы позовём их работать с нами, если мы дадим им пространство, они смогут внести вклад в созидание церковной ткани».

Таинства Священства и Брака необходимы для строительства Церкви как «семьи семей», и этому призвано помочь апостольское увещание Amoris laetitia, предлагая выбрать среди указанных в нём пастырских приоритетов те, которые лучше всего соответствуют конкретным нуждам каждой поместной Церкви, следуя им с креативностью и миссионерским рвением. Во время пандемии, отмечает Папа, Господь позволил нам переосмыслить также стили и способы пастырских начинаний. Особые усилия должны быть направлены на подготовку мирян, прежде всего супругов и семей, чтобы они могли лучше осознать доверенную им церковную миссию.

Папа отмечает, что путь, пройденный синодальными ассамблеями в вопросах семьи, помог Церкви выявить многие конкретные проблемы, с которыми теперь сталкиваются семьи: идеологическое давление, проблемы взаимоотношений, материальную и духовную бедность и, в конечном итоге, глубокое одиночество из-за трудности восприятия Бога в собственной жизни. Некоторые из этих вызовов требуют нового пастырского подхода, включающего подготовку к браку, сопровождение молодых супругов, воспитание, внимание к старикам, близость к израненным семьям и к тем, кто в новом союзе хочет в полной мере жить христианским призванием.

В конце послания Святейший Отец выражает надежду, что форум станет благоприятной возможностью для обмена идеями и пастырским опытом, а также для создания церковной сети, которая – в условиях взаимодополняемости призваний, в духе сотрудничества и единства – поможет «эффективно возвещать Евангелие семьи», отвечая на знамения нашего времени.



Источник: Vatican News