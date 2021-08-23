Папа направил приветственное послание участникам ежегодного Синода методистской и вальденсианской Церквей

«Да возрастают открытость и взаимное знакомство» — Папа Франциск направил приветственное послание участникам ежегодного Синода методистской и вальденсианской Церквей, который проходит в виртуальном режиме с 22 по 25 августа в итальянском городе Торре Пелличе в провинции Турина.

Послание за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина адресовано монсеньору Дерио Оливеро, епископу Пинероло и президенту Епископской комиссии по экуменизму и межрелигиозному диалогу.

Святейший Отец благодарит Бога за открытость и стремление к знакомству друг с другом, которые питают взаимные отношения между католиками, методистами и вальденсами.

Епископ Рима выражает надежду, что все христиане будут «с великодушием продолжать путь по направлению к полному единству», радостно свидетельствовать о Евангелии и продвигать «ценности справедливости, мира и солидарности», уделяя особое внимание самым последним и отверженным.

Источник: Vatican News