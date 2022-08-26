Папа напомнил об особом призвании секулярных институтов (+ ФОТО)

Папа Франциск встретился на частной аудиенции с участниками Общей ассамблеи Всемирной конференции секулярных институтов, объединяющих людей, которые приносят монашеские обеты, оставаясь в миру. Передает русская служба Vatican News.

Папа начал свою речь с определения слова «секулярность»: это понятие не тождественно светскости, но отражает секулярность самой Церкви, народа Божьего, который странствует среди народов и вместе с народами. Секулярность – это характеристика Церкви «исходящей», близкой, не отделенной от мира, но погруженной в мир и в историю, чтобы быть солью и светом, ростком единства, надежды и спасения. Близость – это стиль Самого Бога, выраженный в тайне Воплощения, подчеркнул Святейший Отец. Папа призвал членов секулярных институтов «жить всецело нестабильностью преходящего и жить в полноте красотой абсолютного в обычной жизни», ходить по дорогам всех людей, где больше всего заметны усталость и боль, где нарушаются права, а войны разделяют народы, где людям отказано в достоинстве: «Именно там, как показал нам Иисус, Бог продолжает даровать нам спасение».

Силы для служения людям можно черпать от молитвы и созерцания, сказал далее Папа, призывая тех, кто посвятил жизнь Богу в секулярных институтах, «к усердному поиску Бога, близкому знакомству со Священным Писанием, участию в Таинствах».

Призвание секулярных институтов является «пограничным», и оно часто остается незаметным, сокрытым. О его членах иногда не знают сами пастыри, отметил Папа, а нередко пастыри не признают эту реальность. Поэтому «монахи в миру» иногда замыкаются в себе и отказываются от диалога, и это неприемлемо, подчеркнул Св. Отец. «Церковь – не кабинет для успокоения и отдыха, Церковь – это миссия», — вновь напомнил Папа, призвав членов секулярных институтов «не стоять на месте» и евангелизировать не абстрактными идеями, а всей жизнью, в послушании Святому Духу.