Папа: надежда – это якорь, придающий смысл жизни

Вечером 2 ноября в часовне Тевтонского кладбища Ватикана Папа Франциск совершил Святую Мессу обо всех усопших верных. В богослужении приняли участие около пятнадцати человек, в основном немцы, работающие и живущие в Папской Тевтонской коллегии. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей краткой проповеди, произнесённой экспромтом, Святейший Отец подчеркнул важность христианской надежды, особенно во времена нынешней пандемии.

Комментируя литургические чтения, Папа отметил уверенность праведного Иова, заявившего: «Я знаю, Искупитель мой жив ‹…›, и я во плоти моей узрю Бога». Вслед за Иовом Епископ Рима призвал в этот день поминовения умерших просить о Божьем даре надежды. Папа напомнил, что в сегодняшнем контексте «есть очень много скверных вещей, которые теперь приводят нас в отчаяние. Они внушают, что всё закончится окончательным поражением и что после смерти ничего не останется». Однако всё как раз наоборот:

«Надежда никогда не разочаровывает, говорит нам Павел. Надежда привлекает нас к себе и придаёт смысл жизни. ‹…› Надежда – это дар Божий, который ведёт нас к жизни, к вечной радости. Надежда – это якорь, который брошен по ту сторону: держась за канат, мы поддерживаем друг друга. Я знаю, что мой Искупитель жив, и я увижу его: эти слова нужно повторять и в радости, и в горе, в момент смерти».

Надежда – это благодать, которую «мы никогда не сможем заслужить», подчеркнул Папа Франциск:

«Сегодня, вспоминая множество ушедших братьев и сестёр, нам будет полезно смотреть на кладбища, вознося взгляд к небесам, и повторять за Иовом: ‘Я знаю, мой Искупитель жив, и я во плоти моей увижу Его; мои глаза будут созерцать именно Его, а не другого’. Эту силу даёт нам надежда, – безвозмездный дар и добродетель надежды. Пусть Господь ниспошлет его всем нам».

После Святой Мессы на Тевтонском кладбище Святейший Отец почтил память усопших Римских Пап в Ватиканских гротах.

В четверг 5 ноября в 11 часов утра при Алтаре кафедры в базилике Святого Петра Папа возглавит заупокойную Мессу о кардиналах и епископах, скончавшихся в течение последнего года.