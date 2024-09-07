Папа на встрече в Доме правительства в Порт-Морсби: у народа, который молится, есть будущее

7 сентября 2024 г., в ходе визита в страны Юго-Восточной Азии и Океании, Святейший Отец встретился с властями, представителями общественных организаций и деятелями культуры Папуа – Новой Гвинеи. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима начал свою речь с пожелания мира и процветания всему народу страны и поблагодарил власти за помощь, которую они оказывают по многим направлениям деятельности Церкви «в духе взаимного сотрудничества ради общего блага».

Отметив необычайное культурное и этническое богатство «архипелага с сотнями островов», где жители говорят более чем на восьмистах языках, Папа подчеркнул, что это не может не восхищать, поскольку в духовном плане такое «огромное разнообразие — вызов Святому Духу, Который создает гармонию из различий».

Папуа – Новая Гвинея также богата земельными и водными ресурсами, продолжил Папа: «Эти блага предназначены Богом для всего общества, и даже если их эксплуатация требует привлечения более широких компетенций и крупных международных корпораций, будет правильно, если при распределении доходов и использовании рабочей силы будут должным образом учтены потребности местного населения, чтобы добиться эффективного улучшения условий его жизни».

Экологическое и культурное богатство страны предполагает большую ответственность как для властей, так и для граждан. Она побуждает к рациональному использованию природных и человеческих ресурсов, чтобы обеспечить устойчивое и справедливое развитие для всех без исключения, отметил Папа.

Укрепление стабильности институтов и достижение консенсуса в отношении основополагающих решений является необходимым условием для целостного развития в условиях солидарности и сотрудничества между всеми, при разделении ролей и различиях мнений, подчеркнул Святейший Отец.

Упомянув о проблеме племенного насилия, которое является препятствием для развития и мирной жизни, Папа призвал всех к чувству ответственности, чтобы остановить спираль насилия и вместо этого «решительно встать на путь, ведущий к плодотворному сотрудничеству на благо всего народа страны. В атмосфере, созданной этими настроениями, вопрос о статусе острова Бугенвиль также может найти окончательное решение, избежав возрождения давней напряженности, отметил Папа.

Помимо основных жизненных потребностей, человек «нуждается в крепкой надежде», чтобы жить полноценно и осмысленно, продолжил Папа, пояснив, что необходимо более широкое духовное мировоззрение, основанное на вере.

«Духовные ценности оказывают огромное влияние на строительство земного града и на все временные реалии. Другими словами, эти ценности проникают в душу, вдохновляют и укрепляют каждый проект».

Об этом напоминают также логотип и девиз апостольского визита, напомнил Папа, подчеркнув, что девиз его визита в Папуа — Новую Гвинею сводится к одному слову — «молиться».

«Народ, который молится, имеет будущее, черпая силу и надежду свыше».

Молитва, добавил Папа Франциск, приносит внутреннюю свободу; изображение райской птицы на эмблеме поездки, как и на национальном флаге, является символом свободы, «свободы, которую никто и ничто не может подавить, потому что она внутри нас и охраняется Богом, Он же есть любовь и хочет, чтобы Его дети были свободными».

Затем Папа обратился к тем, кто исповедует христианскую веру и составляет большинство населения Папуа – Новой Гвинеи, выразив горячую надежду на то, что их вера никогда не станет простым соблюдением обрядов и предписаний, а будет выражением любви к Иисусу Христу: вера должна «стать живой культурой, вдохновляющей умы и поступки, а также маяком, освещающим путь вперед».

Святейший Отец высоко оценил живое выражение веры христианских общин и благотворительную работу, которую они проводят в стране, призвав их к сотрудничеству с государственными учреждениями и всеми людьми доброй воли.

Папа Франциск напомнил о ярком свидетельстве блаженного Петра То Рота, блаженного Иоанна Маццуккони и всех миссионеров, которые благовествовали в этой стране, и пожелал, чтобы их пример давал людям силу и надежду.

В завершение речи Папа воззвал к святому Михаилу Архангелу, небесному покровителю Папуа — Новой Гвинеи, с молитвой всегда призирать на народ этой страны и защищать его от всех опасностей.