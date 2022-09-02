Папа на встрече с артистами и музыкантами: деятели искусства – проповедники красоты

Вечером 1 сентября Папа Франциск встретился с известными артистами и музыкантами – участниками Первого саммита аргентинского культурного фонда Vitae, который начался 31 августа в Папской академии наук (на вилле Пия IV). Передает русская служба Vatican News.

По сообщению директора Ватиканского Зала печати Маттео Бруни, в ходе беседы с деятелями искусства Папа Франциск указал на некоторые пути художественной коммуникации, такие как истина, добро, красота и созерцание, что особенно важно для артистов. «Вы – проповедники красоты», – сказал Святейший Отец, отметив, что «красота полезна, она исцеляет и помогает в пути».

Отвечая на вопросы участников саммита, Епископ Рима подчеркнул: чтобы говорить с молодёжью и нести ей Благую весть, необходимо личное свидетельство и сопровождение, которые возникают из диалога человека с Богом. Говоря об искусстве, Папа отметил, что оно побуждает к поиску, ведь человек выходит в путь с пониманием, что «его кто-то ждёт». Святейший Отец пожелал, чтобы искусство открывало двери, затрагивало сердца, помогало созерцать и двигаться вперёд, вызывало уважение к людям, к их жизненным маршрутам.

Участники встречи поделились конкретными обязательствами по развитию культурных инициатив на глобальном уровне, которые они приняли во время саммита в Ватикане, и Епископ Рима заверил, что «будет дорожить услышанным, храня это в своём сердце», сообщается в коммюнике пресс-службы Святейшего Престола.