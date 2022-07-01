Папа на встрече с делегацией Константинопольского Патриархата: примирение между христианами – важный вклад в дело мира

Сегодня как никогда злободневно примирение между разделёнными христианами, способствующее умиротворению враждующих народов, в то время как множество христиан сражаются между собой. Об этом заявил Папа Франциск, принимая 30 июня на частной аудиенции в Ватикане делегатов Вселенского Патриархата, прибывших на праздник святых Петра и Павла. Передает русская служба Vatican News.

По словам Епископа Рима, присутствие православной делегации на Мессе 29 июня в соборе Святого Петра, является «осязаемым знаком того, что времена отчуждённости и безразличия, когда разделение считалось непоправимым фактом, преодолены». Выражая признательность Вселенскому Патриарху и Священному синоду за приезд делегации, Епископ Рима отметил, что «наши Церкви ведут братский и плодотворный диалог, а также убеждённо шествуют необратимым путём к восстановлению полного единства». Перед лицом скандала войны не нужно заниматься рассуждениями, но «оплакивать жертвы, пролитую кровь, смерть множества невинных, травмы семей, городов, целого народа. Велико страдание тех, кто потерял самых дорогих близких и вынужден покинуть дом и родину!». По словам Папы Франциска, помощь этим братьям и сестрам – это проявление милосердия, которое христиане обязаны проявлять по отношению к «Иисусу мигранту, неимущему, раненому».

«Давайте помогать друг другу не поддаваться искушению, не позволим, чтобы соблазны мира сего заставили замолчать поразительную новизну Евангелия», превращая Отца всего сущего «в Бога собственных интересов и своих народов», призвал Папа. Нужно начинать именно от Бога, чтобы понять: уже не время регулировать церковные повестки дня в соответствии с логикой власти и удобствами мира сего, но – в соответствии со смелым пророчеством евангельского мира, со смирением, усердной молитвой, отвагой и неравнодушием.

«Церкви-сёстры, народы-братья»: Святейший Отец процитировал «незабвенного Вселенского Патриарха Афинагора, мудрого и смелого пастыря», который скончался пятьдесят лет назад и продолжает оставаться для самого Папы и для многих «источником вдохновения».

«Поиск христианского единства – это не только внутреннее дело Церквей. Это необходимое условие для реализации подлинного всеобщего братства, которое проявляется в справедливости и солидарности по отношению ко всем».

В этом смысле, отметил Папа, «знаком надежды на пути к восстановлению полного единства стало заседание Координационного комитета Международной совместной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной Церквами», приостановленное на два года из-за пандемии. Есть надежда, что «богословский диалог будет развиваться, продвигая новое мышление, которое – осознавая ошибки прошлого – ещё больше поможет всем нам смотреть на настоящее и будущее, не попадая в ловушку предрассудков других эпох», подчеркнул в конце речи Святейший Отец:

«Давайте не будем довольствоваться церковной дипломатией, чтобы вежливо держаться собственных идей, но будем идти вместе как братья: давайте молиться друг о друге, сотрудничать, поддерживать друг друга, взирая на Иисуса и Его Евангелие».