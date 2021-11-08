Папа на встрече с делегатами ассоциации «Воссоединение»: кризис в семье – это часть истории спасения

В субботу 6 ноября Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами итальянской церковной ассоциации Retrouvaille («Воссоединение»), которая помогает семейным парам преодолеть кризис в отношениях.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что «не следует бояться кризисов, – нужно опасаться конфликтов»; опыт их ассоциации позволяет увидеть в кризисах шанс улучшить отношения и принести исцеление израненным парам:

«Это ваш дар; прожитый вами опыт, предоставленный на служение другим, и за это я вам очень признателен. Это – драгоценный дар как на личном, так и на церковном уровне. Сегодня очень нужны люди, супруги, умеющие свидетельствовать, что кризис – это не проклятие, в часть пути и возможность».

Члены ассоциации сами прошли через кризисы и свидетельствуют о своей жизни, отметил Папа, поэтому они достоверны в целительном служении другим. Ассоциация вдохновляется двумя библейскими текстами: о Добром самарянине (Лк 10,25-37) и о воскресшем Иисусе, показывающем ученикам Свои раны (Ин 20,19-29). Ваш опыт, подчеркнул Епископ Рима, помогает увидеть, что этот самарянин и есть воскресший Христос, сохранивший раны в Своём прославленном теле и потому сострадающий израненному человеку, брошенному на дороге: Господь склоняется над ранами каждого из нас.

Пастырская забота о семье характеризуется также сопровождением, и именно оно было одним из самых важных понятий на синодальном процессе 2014-2015 годов о семье, из которого родилось апостольское увещание Amoris laetitia, отметил Папа. Сопровождение со стороны пастырей и мирян – это опыт, говорящий о том, что Святой Дух порождает новые реалии в Церкви, отвечающие новым потребностям: так было и в случае их ассоциации, выходящей навстречу многим супружеским парам, которые переживают трудности или уже расстались друг с другом.

По словам Святейшего Отца, здесь приходит на помощь другая библейская икона: воскресший Иисус с учениками из Эммауса. Христос не приходит к ним в образе громовержца; Он просто идёт рядом с ними по дороге, даже не будучи узнанным. Он уважительно и терпеливо выслушивает их проблемы, просит спутников рассказать о себе, открыться Ему. И уже затем глаза учеников начинают видеть иную перспективу: их кризис был частью истории спасения. Сопровождение всегда требует доступности и «траты времени», чтобы оставаться рядом с людьми в кризисных ситуациях, подчеркнул Епископ Рима.

В конце встречи Папа вверил членов ассоциации небесной опеке Пресвятой Девы Марии и святого Иосифа и преподал им апостольское благословение, заверив в молитвенной памяти о супружеских парах, которые они сопровождают.



Источник: Vatican News