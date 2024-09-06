Папа на Св. Мессе в Джакарте: Слово Божье – единственный компас на нашем пути (+ ФОТО)

Последним этапом апостольского визита Папы Франциска в Индонезию стала торжественная Святая Месса на стадионе «Джелора Бунг Карно» в Джакарте, в которой приняли участие 100 тысяч местных и зарубежных паломников. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима затронул два ключевых принципа, которые помогают стать настоящими учениками Иисуса: слышание Слова Божьего и его воплощение в жизнь. Человеческое сердце всегда пребывает в поисках истины, способной удовлетворить его стремление к счастью, и эта истина – Слово Божье, единственный компас для нашего пути, способный направить к подлинному смыслу жизни.

По словам Папы, «первостепенная задача ученика Иисуса заключается не в стремлении к внешне безупречной религиозности, не в совершении великих дел или грандиозных начинаний, но в умении слушать спасительное Слово – Слово Иисуса». Подлинная вера начинается со смиренного принятия Иисуса «в лодку нашей жизни», когда мы внимаем Слову Иисуса и позволяем ему нас преобразить.

Папа напомнил, что христиане должны жить этим Словом на практике, дерзновенно «забрасывать сети Евангелия» в глубокие воды мира, живя по любви, которой учил и которую воплощал Иисус. На этом пути возможны трудности и преграды, искушение опустить руки, но всегда следует брать пример с апостола Петра, который после неудачной ночной рыбалки послушал Иисуса, снова забросил сети и в итоге стал свидетелем чудесного улова.

Епископ Рима призвал индонезийских католиков никогда не терять надежды в трудах на благо мира и диалога. Несмотря на бремя обязательств и ошибок, всегда нужно взирать на Иисуса и полностью доверять Ему. Папа Франциск высоко оценил служение бедным св. Терезы Калькуттской – поборницы мира и диалога: верующие должны следовать её примеру, даже если у них мало того, чем можно поделиться с другими. Церковь призвана неустанно сеять милосердную любовь, мечтать о братстве, созидать цивилизацию мира, ставить паруса и забрасывать сети. Именно так она сможет «распространять вокруг себя благоухание надежды», – надежды евангельской, которая никогда не разочаровывает (см. Рим 5,5) и открывает бесконечную радость.

В конце Святой Мессы Папа Франциск выразил признательность поместной Церкви – духовенство и мирян – за их служение Народу Божьему и поблагодарил за тёплый приём гражданские власти и всех жителей Индонезии:

«Дорогие братья и сестры, да благословит вас Господь. Укрепляйтесь и пребывайте в мире и братской любви!»