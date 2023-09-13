Папа на общей аудиенции: апостольская ревность проявляется в стремлении к миру

13 сентября на площади Святого Петра Папа Франциск продолжил катехизические наставления о свидетелях Евангелия и посвятил общую аудиенцию блаженному Хосе Грегорио Эрнандесу Сиснеросу (1864-1919), венесуэльскому медику, учёному и члену Францисканского ордена мирян. Передает русская служба Vatican News.

По словам Епископа Рима, этот блаженный вошёл в память своего народа как «врач бедных» и апостол милосердия. В молодости Хосе Грегорио неоднократно пытался стать монахом и священником, но этому помешали проблемы со здоровьем. Впрочем, физическая слабость не остановила юношу: он стал врачом, крайне чувствительным к нуждам других людей. «Апостольское рвение следует не собственным стремлениям, а готовности для Божьих замыслов», – подчеркнул Святейший Отец. Так, Хосе Грегорио видел в медицине и уходе за больными своего рода священство и смиренно черпал апостольское рвение из Божьей благодати и близости к Господу. Он был добрым, жизнерадостным, отзывчивым человеком молитвы, который ежедневно участвовал в Пресвятой Евхаристии. Земным накоплениям он предпочитал богатство Евангелия, посвящая жизнь заботе о нуждающихся: в бедных, больных и мигрантах он видел Иисуса.

Папа Франциск напомнил, что во время Первой мировой войны блаженный Хосе почувствовал призвание быть «апостолом мира» и преподнёс свою жизнь в дар Богу за мир в Европе. Узнав о подписании мирного договора, он понял, что его жертва была принята и таким образом земная миссия подошла к концу. В тот же день, 29 июня 1919 года, направляясь после Мессы с лекарством к больному, он попал под колёса атомобиля. Блаженный скончался в больнице с именем Пресвятой Девы на устах.

Пример самоотверженной жизни доктора Эрнандеса показывает, что христиане не могут оставаться равнодушными к современным социальным, экономическим и политическим проблемам, отметил Папа. Каждый из нас призван молиться, продвигать общее благо и стремиться к истинному миру и справедливости: в этом также проявляется апостольское рвение, ибо, по словам Иисуса, «блаженны миротворцы» (Мф 5,9), подчеркнул в конце обращения к паломникам Папа Франциск.