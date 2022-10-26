Папа на общей аудиенции 26 октября: «помрачение души» может укрепить веру

Утром в среду, 26 октября 2022 года, на общей аудиенции в Ватикане, Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему духовного распознавания. Передает русская служба Vatican News.

Различение, отметил Святейший Отец, связано с действиями, а они имеют «аффективный оттенок», который нужно уметь распознать, «потому что Бог обращается к сердцу». Первым объектом различения является «духовная оставленность», которую св. Игнатий Лойола определял как «помрачение души, её волнение, влечение к вещам низким и земным, беспокойство по поводу разных искушений и напастей, побуждающих к неверию, оставление без надежды, без любви; когда душа видит себя вполне ленивой, равнодушной, опечаленной и как будто отлученной от Творца и Господа своего» (Духовные упражнения, 317). По словам Папы, каждый человек в той или иной степени пережил оставленность, и её нужно уметь прочитывать; если же мы спешим избавиться от неё, то рискуем потерять нечто важное, – «то, что она хочет нам сообщить».

Никто не желает быть оставленным, печальным, отметил Папа. Напротив, мы все желаем радостной, счастливой, насыщенной жизни, однако это не только невозможно, но и бесполезно. Изменение жизни, прожитой в пороках, может начаться с печали, с раскаяния в содеянном, с беспокойных угрызений совести. Алессандро Мандзони в романе «Обручённые» оставил замечательное описание раскаяния как возможности изменить жизнь. Речь идёт о знаменитом диалоге, во время которого кардинал Федериго Борромео обращается к Безымянному с поразительными словами: «“У вас есть для меня добрая весть, а вы так долго заставляете меня томиться?” – “У меня – добрая весть? У меня в душе ад. <…> Скажите же, если знаете, что это за добрая весть”. – “А та, что Бог коснулся сердца вашего и хочет обратить вас к себе”, – спокойно отвечал кардинал» (гл. XXIII). Божий человек умеет замечать глубинные движения сердца, подчеркнул Папа:

«Важно научиться читать печаль. <…> В наше время к ней относятся в основном негативно, как к злу, которого следует избегать любой ценой, однако оно может быть незаменимым набатом для пробуждения жизни, зовущим исследовать более плодородные ландшафты, – чего не позволяют мимолётность и уклончивость. Святой Фома (Аквинский) определяет печаль как душевную боль: подобно телесным нервам, она пробуждает внимание перед лицом возможной опасности или позабытого блага. Поэтому она незаменима для здоровья, она защищает нас, чтобы мы не навредили себе и другим. Было бы гораздо серьёзнее и опаснее не испытывать этого чувства и жить дальше. Иногда печаль действует как светофор: ‘Стой! Это красный, остановись!’».

Святейший Отец отметил, что «для благожелательных людей печаль – это препятствие, которым искуситель хочет их разуверить». В этом случае нужно действовать прямо противоположно соблазну: неуклонно продолжать задуманное (см. Духовные упражнения, 318). Достаточно представить работу, учёбу, молитву, обязательства: «Если бы мы бросали их, почувствовав скуку или грусть, то никогда бы и ничего не завершили». Этот опыт применим и для духовной жизни: согласно Евангелию, путь к добру узок и каменист, он требует борьбы и победы над собой.

«Едва мы начинаем молиться или посвящать себя благому делу, – как ни странно, именно тогда на ум приходят вещи, которые нужно срочно сделать. <…> Для тех, кто хочет служить Господу, очень важно не сбиться с пути из-за духовной оставленности. К сожалению, некоторые люди решают отказаться от молитвенной жизни или от принятых решений, брака или монашества, движимые отчаянием, не задержавшись прежде на анализе этого состояния, и особенно без помощи проводника. Мудрое правило гласит: пока ты опустошён, ничего не меняй. Именно будущее, а не настроение момента, покажет, насколько правильным был наш выбор».

Святейший Отец отметил, что в Евангелии Господь Иисус отвергает искушения с твёрдой решимостью (см. Мф. 3,14-15; 4,1-11; 16,21-23). Испытания настигают Его с разных сторон, но всегда, находя в Нем уверенную готовность исполнить волю Отца, они терпят поражение и уже не ставят препятствий. В духовной жизни испытание – важный момент, и Библия прямо напоминает об этом: «Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению» (Сир 2,1). Это похоже на то, как профессор экзаменует студента: видя, что ученик знает суть предмета, он не настаивает: экзамен сдан, подчеркнул Епископ Рима.

«Умея проходить через одиночество и опустошение с открытостью и осознанностью, мы выходим из него окрепшими в человеческом и духовном плане. Никакое испытание не превышает наших сил. <…> Святой Павел напоминает, что никто не искушается сверх своих возможностей, ибо Господь никогда не оставляет нас, и рядом с Ним мы можем преодолеть любое искушение (см. 1 Кор 10,13). И если мы не осилим его сегодня, поднимемся на ноги в другой раз, пойдём и победим его завтра. Но не оставайтесь мёртвыми, не оставайтесь побеждёнными на мгновение печали и опустошения: двигайтесь дальше».