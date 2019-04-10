Папа на Мессе в Доме Святой Марфы размышлял о феномене духовной усталости

Иногда христиане предпочитают неудачи, поддаются духу недовольства и упрёков, и это становится идеальным полем деятельности лукавого. Об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе 9 апреля в часовне Дома Святой Марфы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Епископ Рима размышлял о духовной усталости, описанной в Книге Чисел (21,4-9). Народ Божий, говорится в первом чтении, «стал малодушествовать на пути»: энтузиазм и надежда, озарявшие исход из египетского рабства, постепенно угасали на берегу моря, а затем в пустыне; люди начали роптать на своего пророка Моисея. «Дух усталости отнимает у нас надежду, а усталость избирательна, – отметил Папа, – она всегда заставляет нас в данный момент видеть плохое и забывать о полученном добре. Находясь в отчаянии, мы падаем духом в пути и начинаем искать убежища в идолах, в упрёках, во многом другом. <…> Дух усталости в нас, христианах, приводит нас также к тому, что мы вечно недовольны: приводит к духу неудовлетворённости. Всё нам не нравится, всё идет не так… Сам Иисус в этой связи указывал, что мы похожи на играющих детей». Некоторые христиане поддаются неудачам, не понимая, что это «идеальное поле, на котором сеет лукавый». Иногда мы «боимся утешения, опасаемся надежды, страшимся нежности Господа, исполняя роль плакальщиков-неудачников», отметил Папа Франциск:

«Такова жизнь многих христиан: они живут сетуя, критикуя, нарекая, живут в недовольстве. ‘Народ стал малодушествовать на пути’. Мы, христиане, в дороге часто падаем духом. Мы предпочитаем неудачи, то есть отчаяние, а оно принадлежит древнему змию из земного рая. Здесь перед нами символ: тот самый змий, который соблазнил Еву, указывает на внутреннего змия, который всегда жалит в пустыне». Постоянные жалобы – это удел тех, кто «предпочитает неудачи, не выносит надежды, не переносит Воскресения Иисуса», подчеркнул Святейший Отец. «Братья и сёстры, давайте помнить только одну фразу: ‘Народ стал малодушествовать на пути’. <…> Мы больше привязаны к недовольству, к усталости, к неудачам. Да исцелит нас Господь от этого недуга», — сказал Папа Франциск в заключение.