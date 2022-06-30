Папа на Мессе праздника святых апостолов Петра и Павла: в Церкви есть место для каждого

29 июня, на Мессе праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла Папа Франциск благословил паллии для новых 44-х архиепископов-митрополитов и напомнил, что свидетельство первоверховных апостолов побуждает Церковь «без промедления подниматься на ноги» и «подвизаться подвигом добрым». Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец размышлял о значении этих двух наставлений «для сегодняшней христианской общины, участвующей в синодальном процессе». Когда святой Пётр был брошен в темницу Иродом, ему явился ангел, разбудил и приказал «встать скорее». Эта сцена, по словам Папы, напоминает о Пасхе, потому что она содержит два глагола, присутствующих в рассказе о воскресении: «разбудить» и «встать». Для Петра это было началом выхода из тюрьмы Ирода, а для Церкви – «призывом войти в динамику воскресения и позволить Господу вести нас теми путями, которые Он хочет указать».

Однако часто «мы сталкиваемся с такими формами сопротивления, которые мешают нам двигаться», в том числе с ленью или страхом перемен, что приводит к «духовной посредственности». Нынешний синод призывает нас «стать Церковью, которая встаёт на ноги, не замыкаясь в себе, которая способна устремить взгляд за пределы, выходя из своих темниц навстречу миру».

Нужно быть Церковью, которая не ограждает себя священными стенами, но принимает каждого, – «Церковью, в которой взращивается искусство слышания, диалога, соучастия под единым водительством Святого Духа».

«Идите на перекрёстки и приведите всех: слепых, глухих, хромых, больных, праведников, грешников, – всех! Это слово Господа должно звучать в разуме и в сердце: в Церкви есть место для каждого».

Вторая фраза взята из Послания святого Павла к Тимофею; оглядываясь на свою жизнь, апостол говорит: «Подвигом добрым я подвизался». Великая битва идёт на протяжении всей истории, также и в наши дни, отметил Папа: «Многие не хотят принимать Иисуса, предпочитая следовать собственным интересам и иным, нетребовательным учителям». Святой Павел просит Тимофея и церковную общину продолжать его дело с неустанной заботой, проповедью и учением. Это увещание Павла «является также словом жизни для нас»: оно помогает осознать, что каждый из нас призван быть учеником-миссионером, вносящим собственный вклад.

Епископ Рима поставил перед современными христианами два вопроса. Во-первых, – «что каждый лично может сделать для Церкви?», и, во-вторых, – «что мы можем сделать вместе как Церковь, дабы наш мир стал более гуманным, справедливым и солидарным, более открытым для Бога и братства между людьми?». Мы не должны замыкаться в церковных кругах и в бесплодных дебатах, но, напротив, избегать «извращения клерикализма» и помогать друг другу быть в этом мире закваской. «Одним словом, мы призваны быть Церковью, которая продвигает культуру заботы, нежности и сострадания к слабым», старикам, отверженным. По словам Папы, Церковь призвана бороться со всеми формами деградации, чтобы в жизни каждого народа воссияла радость Евангелия: в этом и есть наш «добрый подвиг».

В конце проповеди Епископ Рима напомнил о прекрасной традиции благословения паллиев, которые для архиепископов-митрополитов символизирует единство с Папой Римским, а также приветствовал делегацию Вселенского Патриархата:

«Спасибо вам за общий путь, потому что лишь вместе мы можем быть семенем Евангелия и свидетелями братства».