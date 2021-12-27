Папа – молодёжи Святой Земли: будьте верны своей истории

Во время своего недавнего визита на Кипр Папа Франциск записал специальное видеопослание молодым христианам Вифлеема и Святой Земли. Епископ Рима призывает их оставаться верными своим корням на земле, где родился Иисус, и с уверенностью смотреть в будущее, потому что Бог никогда не разочаровывает.

Пандемия коронавируса принесла немалые страдания на Святую Землю, местные молодые поколения теряют порой надежду, размышляют об эмиграции, однако таким негативным мыслям поддаваться нельзя, подчёркивает Епископ Рима и призывает молодёжь смотреть вперёд: «Мы можем сделать две вещи: опустить взгляд или вглядываться в горизонт. Старайтесь смотреть на горизонт!» Великие обетования гарантированы Словом Божьим, а оно никогда не разочаровывает, поэтому молодёжь призвана посвятить себя своей земле, своей стране, своей истории, развивая дарованное Богом призвание. Нельзя опускать рук и отказываться от мечты, – нужно всегда смотреть вперёд, созидать, продвигать развитие своего народа, укреплять корни, своё культурное и религиозное достояние.

В нынешней ситуации создавать семью очень непросто, отмечает Папа, но нельзя терять надежды: «Кто бы мог подумать в рождественский сочельник, что этот ребёнок – Сын Божий? Волхвы догадались об этом и были готовы рискнуть». Епископ Рима обращается с просьбой к молодёжи Святой Земли: «Посреди бедности, во время войн, ограничений, барьеров, отсутствия свободы думайте о яслях Иисуса. Подобно тому, что Он сделал, будучи в яслях, вы тоже – в ситуациях кризиса – можете совершать великие дела! Делайте ставку на будущее, дерзайте, и вы увидите, как Бог благословит вас».

В конце видеопослания Папа Франциск желает молодёжи счастливого святого Рождества и просит молиться о нём самом.



Источник: Vatican News