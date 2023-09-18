Папа – молодым музыкантам: озвучьте ваше сердце

16 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале консистории молодых участников и организаторов Рождественского музыкального конкурса (Christmas Contest) 2023 года, который будет проходить под эгидой ватиканского Департамента культуры и образования и Папского фонда Gravissimum Educationis. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Папа отметил, что «музыкальное произведение – это сложное искусство, требующее, с одной стороны, знания правил и языка музыки, а с другой – умения выразить своё вдохновение, вопросы и желания сердца». В этом смысле композиция является метафорой жизни, в которой необходимо создавать гармонию с ближними, оставаясь самими собой. Музыкальное творчество требует самоотдачи, настойчивости и постоянства; оно раскрывает уникальность каждого композитора и позволяет артисту быть воспринятым другими людьми.

По словам Святейшего Отца, «музыка говорит не только о нас самих, но также о поисках Бога, а иногда и о Самом Боге».

«На Рождество Бог – извечное Слово – приходит послушать нас и создать гармонию с человечеством. В Своем удивительном творчестве Он смотрит на нас глазами ребенка, с поразительной невинной любовью. Это происходит не только 25 декабря, но и каждый день!».

Святейший Отец поблагодарил молодых участников конкурса, ведь своими песнями они дарят слушателям частичку себя. Предстоящая встреча побуждает молодых музыкантов развивать мечтания, талант и вдохновение, ведь музыка – это замечательное средство выражения творческих способностей и общения с другими людьми.

В конце речи Папа Франциск пожелал молодым артистам успехов на творческом пути и преподал апостольское благословение.

Конкурс будет проводиться в трёх номинациях: текст, музыка и интерпретация. Лучшие песни прозвучат во время рождественского концерта с участием зарубежных артистов. По словам организаторов, инициатива направлена на инвестиции в образование, чтобы позволить молодым людям и их творчеству заявить о себе. Конкурс также связан с благотворительным проектом «Хорошие новости», в рамках которого этим летом молодёжь из разных стран прошла стажировку при Департаменте коммуникации.