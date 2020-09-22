Папа – молодым аргентинцам: имейте идеалы, чтобы изменять мир

Папа Франциск приветствовал в специальном видеопослании молодых аргентинцев, участников 41-го молодёжного паломничества на северо-востоке страны. Подробности передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Будьте живыми людьми, людьми с идеалами, людьми, которые изменяют мир. Не стойте на месте, не уподобляйтесь статуям», – призывает своих молодых земляков Святейший Отец.

В этом году пандемия коронавируса наложила ограничения на церковное мероприятие, ежегодно собиравшее около 300 тысяч паломников. По этому поводу Епископ Рима отмечает:

«Это паломничество проходит беспрецедентным образом, но даже если оно виртуально, вы совершаете его по-прежнему: вкладывая своё сердце, идя навстречу Пресвятой Богородице».

Папа Франциск заверяет молодёжь: «Я сопровождаю вас на этом виртуальном пути, – новом пути, который всегда является путешествием. Важно, чтобы вы никогда не забывали: жизнь – это путь». Несмотря на трудности и ошибки, с которыми каждый может столкнуться в дороге, отмечает Папа, всегда нужно подниматься на ноги и возвращаться на верный путь. В противном случае – оставаясь на месте – существует риск превратиться в «статую, подобно жене Лота», которая стала соляным столбом, оглянувшись назад, на Содом.

В конце видеопослания Святейший Отец от всего сердца благословляет юных паломников и напоминает: «Пресвятая Дева Мария знает, что происходит в каждом из ваших сердец, ибо она Матерь и заботится о вас».