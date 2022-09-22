Папа молится о жертвах урагана «Фиона»

21 сентября Папа Франциск выразил отеческую близость жителям Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико, страдающих от катастрофических последствий урагана «Фиона», передает русская служба Vatican News.

В телеграмме на имя президента Епископской конференции Доминиканы архиепископа Фредди Антонио Мартинеса Папа благословляет всех сыновей и дочерей карибской страны и возносит молитвы, дабы Господь утешил этот возлюбленный страждущий народ. Святейший Отец призывает всё христианское сообщество и людей доброй воли умножить акции солидарности и братской близости к жертвам стихии, вверяя пострадавших материнской опеке Пресвятой Богородицы Альтаграсии.

В телеграмме, адресованной главе епископата Пуэрто-Рико монсеньору Рубену Антонио Медине, Папа Франциск выражает такую же близость и заверяет в личной молитве возлюбленный пуэрториканский народ, оплакивающий гибель сограждан. Святейший Отец взывает к милосердному Отцу о даре утешения для жителей страны, которая понесла значительный материальный ущерб, и в конце послания вверяет всех в руки Богоматери Божественного провидения.