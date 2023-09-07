Папа молится о жертвах пожара в Йоханнесбурге

В конце общей аудиенции 6 сентября Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи с пожаром, произошедшим в четверг в пятиэтажном здании в центре Йоханнесбурга (ЮАР), в котором погибло 76 человек, в том числе 12 детей, сообщает Vatican News.

«Я прошу вас присоединиться к моей молитве о жертвах», – сказал Папа, выражая соболезнования родственникам погибших. Святейший Отец преподал «особое благословение для них и для всех, кто оказывает помощь и поддержку».

Муниципальное здание было фактически заброшено властями и незаконно сдавалось в аренду около 200 неимущим семьям. Большинство пострадавших от пожара – мигранты из Малави и Танзании. В доме было настолько тесно, что даже подземный гараж был занят лачугами. Власти ЮАР начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего, в то время как неправительственные организации подготовили временное жилье для пострадавших, а некоторые священнослужители провели молебны у здания.