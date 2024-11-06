Папа молится о погибших на вокзале в Сербии
Папа Франциск направил телеграмму соболезнований президенту Республики Сербия Александру Вучичу в связи обрушением бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В результате катастрофы погибли 14 человек и около 30 получили ранения.
В своём послании Святейший Отец выражает главе государства и его согражданам глубокое сочувствие и заверяет в духовной близости.
«В это тяжелое для страны время, – пишет Папа, – я особенно молюсь о погибших, об их семьях и раненых. На всех, кого затронула эта трагедия, я призываю благословение Всемогущего Бога, молясь об исцелении, утешении и мире».
Источник: русская служба Vatican News
(На фото — место катастофы в городе Нови-Сад)
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