Папа молится о погибших на вокзале в Сербии

Папа молится о погибших на вокзале в Сербии

Ноябрь 06, 2024

направил телеграмму соболезнований президенту Республики Александру Вучичу в связи обрушением бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе . В результате погибли 14 человек и около 30 получили ранения.

В своём послании Святейший Отец выражает главе государства и его согражданам глубокое сочувствие и заверяет в духовной близости.

«В это тяжелое для страны время, – пишет Папа, – я особенно молюсь о погибших, об их семьях и раненых. На всех, кого затронула эта трагедия, я призываю благословение Всемогущего Бога, молясь об исцелении, утешении и мире».


Источник: русская служба Vatican News

(На фото — место катастофы в городе Нови-Сад)

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