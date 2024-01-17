Папа молится о новопреставленном кардинале Себастьяни

Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие о смерти 92-летнего итальянского кардинала Серджио Себастьяни, который после продолжительной болезни скончался в Риме 16 января. Передает русская служба Vatican News.

В телеграмме соболезнований Святейший Отец заверяет в своих заупокойных молитвах о ватиканском дипломате и «ревностном священнике» его близких и духовенство архиепархии Фермо:

«В свете веры я благодарю Бога за свидетельство новопреставленного кардинала, который щедро посвятил свою жизнь служению Евангелию и Апостольскому Престолу».

Многие Римские Папы возлагали на Серджио Себастьяни «важные обязанности в сфере ватиканской дипломатии, вплоть до должности председателя Префектуры экономических дел Святейшего Престола». В качестве главы комитета по празднованию великого Юбилея двухтысячного года, напоминает Папа Франциск, итальянский кардинал «посвятил себя подготовительному этапу, намеченному святым Иоанном Павлом II в апостольском послании Tertio millennio adveniente».

В конце послания Святейший Отец возносит молитвы Господу, дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии новопреставленный иерарх – «добрый и бдительный слуга» – был принят на небесную трапезу, и от всего сердца преподаёт утешительное благословение всем, кто скорбит о его кончине.

17 января в 14 часов 30 минут заупокойное богослужение по итальянскому кардиналу возглавит в Ватиканской базилике кардинал Джованни Баттиста Ре; Папа Франциск совершит погребальный обряд последнего прощания.

Со смертью Серджио Себастьяни Коллегия кардиналов начитывает 239 иерархов, из которых 132 избирателя и 107 без права голоса на конклаве.