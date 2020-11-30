Папа молится о народах Центральной Америки, пострадавших от ураганов

В полдень 29 ноября, после молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск вознёс молитву о жителях Центральной Америки, пострадавших от стихийных бедствий.

«Я хотел бы ещё раз выразить свою близость к народам Центральной Америки, пострадавшим от мощных ураганов, особенно к жителям островов Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина, а также тихоокеанского побережья северной Колумбии. Я молюсь обо всех странах, пострадавших от этих бедствий», – сказал Папа.

Затем Святейший Отец приветствовал тех, кто приехал в Рим по случаю назначения новых кардиналов. «Помолимся, – призвал Епископ Рима, – о 13 новых членах Коллегии кардиналов».

Завершая встречу, Святейший Отец призвал верующих попытаться «извлечь пользу из той сложной ситуации, которую навязывает нам пандемия». Для этого требуется «большая умеренность, сдержанное и уважительное внимание к нуждающимся ближним; кроме того, очень важны несколько минут простой семейной молитвы».



Источник: Vatican News