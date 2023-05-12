Папа: миссия Церкви – не корпоративные программы

Христос возвещается молитвенным свидетельством, а не корпоративными программами: об этом заявил Папа Франциск на встрече с делегатами Конференции миссионерских институтов Италии, состоявшейся 11 мая в Ватикане по случаю 50-летия её основания. Передает русская служба Vatican News.

Человек благовествует собственной жизнью и, если нужно, – словами, учил св. Франциск Ассизский, отметил Епископ Рима: таков настоящий стиль апостола. Миссия является «кислородом христианской жизни», и это вовсе не факультативный и не маргинальный аспект, но жизненно важное измерение, апостольское и миссионерское, начертанное Святым Духом в общине, «которая выходит за свою ограду».

Пусть это будет и ваш стиль, пожелал миссионерам Святейший Отец: «Возвещайте Христа прежде всего свидетельством жизни. Вот почему я советую культивировать милосердие как первый долг в ваших общинах, внутри ваших институтов и между ними, гармонизируя различия в культуре, возрасте и менталитете. Пусть в этом единстве каждая харизма служит всем».

Миссия и единство Церкви, отметил Епископ Рима, проистекают из молитвы и формируются ежедневным вниманием к Слову Божьему и участием в Святых Таинствах: без этого фундамента увядает не только христианская жизнь, но и апостольство, приобретая «лишь социологическое или благотворительное измерение». Кроме того, необходимо всячески избегать прозелитизма, ибо миссия вершится благодаря свидетельству, подчеркнул Папа:

«Миссия – это не бизнес и не корпоративный проект, не гуманитарная организация и не прозелитизм. Она гораздо глубже и не поддаётся никаким измерениям. Это призыв щедро и креативно посвятить себя делу и не унывать, если результаты не соответствуют ожиданиям. Нужно отдавать всё лучшее, не жалея себя, а затем с доверием вверять всё в руки Небесного Отца; выкладываться на сто процентов, дабы Он сделал наши усилия плодотворными, как Ему угодно» (см. Evangelii gaudium 279).

В конце обращения Папа поблагодарил итальянских миссионеров за служение Церкви и преподал апостольское благословение.