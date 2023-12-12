Папа: мигранты могут помочь преодолеть демографический кризис (+ ФОТО)

«Береги порядок, и порядок сбережет тебя»: это древнее изречение Папа Франциск процитировал, обращаясь к префектам Итальянской Республики, которых принял на частной аудиенции в Ватикане 11 декабря. Передает русская служба Vatican News.

Аудиенция проходила вскоре после празднования небесного покровителя префектов — святого Амвросия: он тоже, хотя и в совершенно других условиях, был префектом — до того, как его неожиданно призвали стать пастырем Народа Божьего в Милане. Папа привел фразу великого святого, который в скверные, тяжелые времена увещал: «Живите хорошо, и вы измените времена».

Сегодня префектурам приходится сталкиваться в особенности с тремя вызовами: охрана общественного порядка, экологический кризис и управление миграционными потоками.

Папа назвал приоритетом охрану общественного порядка. Эта задача, по его словам, требует «соблюдения закона наряду с заботой о человечности». Даже к тем, кто ошибся, следует подходить «с должным уважением», и защиту жертв необходимо сочетать с «надлежащим отношением к виновным». Служение префектов — это своего рода «институциональное отцовство», сказал Папа Франциск и затем перешел ко второму вызову — связанному с окружающей средой. Речь идет о природных катастрофах, которые в последнее время затронули, в частности, Эмилию Романью, Тоскану и Сицилию. Именно префектам было вверено в этих случаях управление ресурсами для эффективного сотрудничества общественных организаций и частных лиц.

Третий вызов, на который Святейший Отец обратил особое внимание итальянских префектов, — миграционные потоки. Папа отметил, что миграция может представлять собой опасность, если мигранты не проходят процесс интеграции. Если же мигранты хорошо вписываются в общественную ткань, они становятся важной помощью для страны, особенно если учесть падение рождаемости. «Итальянцы несут ответственность за то, чтобы рождались дети и чтобы мигрантов принимали как детей», — сказал Папа Франциск.