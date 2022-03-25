Папа – маристам: учите детей защищать творение

24 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане монашествующих из Конгрегации маристов, которая занимается воспитанием молодёжи. Передает русская служба Vatican News.

В своём обращении Епископ Рима приветствовал делегатов и отметил, что встреча участников Генеральной конференции, которая проходит раз в восемь лет, – это прекрасная возможность сообща прочесть знаки времени и проанализировать путь конгрегации, обозначенный на предыдущих встречах.

Святейший Отец напомнил, что верность корням и наследию должна быть связанной с изменяющейся реальностью, с особенностями новых поколений. «Дети, подростки, молодые люди готовы стать защитниками творения, но им нужно усвоить, что это не просто лозунг, а новый образ жизни, который требует упорства, сдержанности, терпения и справедливости». Человек не рождается хранителем творения, а становится им благодаря воспитанию, подчеркнул Папа.

Этот пример из экологии можно применить и к другим областям, например, к социальной и политической активности, сфере коммуникации, работы и учёбы, но прежде всего, отметил Епископ Рима, такой подход должен вдохновлять религиозное и духовное воспитание, которое является основой целостного человеческого роста. Господь Иисус Христос есть Учитель жизни и истины, Он есть путь к полноценной человечности.

В конце обращения Епископ Рима пожелал монашествующим строить новаторские планы на будущее, подражая во всём Христу, преподал им апостольское благословение и попросил о молитве.