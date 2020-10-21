Папа: любовь – это путь к зримому христианскому единству

Вечером 20 октября в римской базилике Ara Coeli Папа Франциск вознёс молитву о мире вместе с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I и с представителями православных и протестантских Церквей. 34-я межрелигиозная встреча была организована Общиной Святого Эгидия на тему «Никто не спасается в одиночку. Мир и братство». Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал прочитанный отрывок из Евангелия о страстях нашего Господа: умирающему на Кресте Иисусу многие безжалостно кричат: «Спаси Себя Самого» (Мк 15,30). Это сильное искушение касается также учеников Христа: думать лишь о спасении самого себя или своей группы, заботиться только о собственных проблемах и не обращать внимания на всё остальное. Первыми эти насмешливые слова произносят прохожие (ст. 29), – обычные, но безжалостные люди, которых интересовали лишь чудеса и зрелища. Как и многим современным христианам, им более по душе Бог впечатляющий, мстящий и грозный, но никак не сострадательный и не милосердный. Однако речь идёт вовсе не о Боге, а о нашем эго, и поклонение самому себе питается безразличием к другим, подчеркнул Папа Франциск.

Затем с саркастическим призывом «спаси Себя Самого» обращаются к распятому Иисусу первосвященники и книжники: именно они осудили Христа за то, что Он представлял для них угрозу. «Мы все знатоки по распятию других, лишь бы спастись самим», – отметил Епископ Рима. Религиозные лидеры народа обвиняют Христа именно из-за других: «Других спасал, а Себя не может спасти» (ст. 31). Первосвященники знали Иисуса, помнили совершённые Им исцеления и освобождения, но фактически утверждали, что помощь другим не приносит с собой ничего хорошего, более того, она приводит к самоуничтожению. Однако «Евангелие о спасении себя самого», подчеркнул Папа, не является Евангелием спасения, потому что истинная Благая Весть принимает на себя кресты других людей.

Даже распятые вместе с Иисусом присоединяются к атмосфере провокаций против Него, отметил далее Святейший Отец. Как же легко критиковать и видеть зло в других, а не в себе, вплоть до обвинения самых слабых и отверженных! Распятые говорят: «Спаси Себя и нас» (Лк 23,39), они обращаются к Иисусу только для решения своих проблем. Однако Бог пришёл, чтобы спасти нас от настоящей проблемы – отсутствия любви. Это и есть глубинная причина наших личных, социальных, международных и экологических бед; думать лишь о себе – это корень всякого зла. Только один из злодеев видит в Иисусе нежную любовь: этот человек переключает внимание с себя на Христа, – на того, кто находится рядом с ним, – и обретает рай.

На Голгофе, отметил Папа Франциск, свершилась «великая дуэль между Богом, Который пришёл спасти нас, и человеком, который желает спасти себя самого; между верой в Бога и поклонением собственному эго; между обвиняющим человеком и оправдывающим Богом». Господь победил, и Его милосердие сошло на этот мир: Крест делает нас братьями, и распятый Христос берёт на руки всех, подчеркнул Папа:

«Ибо только любовь угашает ненависть, только любовь побеждает истоки несправедливости. Только любовь предоставляет место другим. Только любовь является путём к полному единству между нами».

В конце проповеди Святейший Отец вознёс молитву, дабы распятый Господь сподобил христиан быть более едиными и братскими. Когда же мы испытаем искушение следовать логике мира сего, вспомним о словах Иисуса: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её» (Мк 8,35). Чем теснее мы будем связаны с Господом, тем больше открытости и «универсальности» будет в нас, ибо мы почувствуем ответственность за других, особенно за самых бедных. «Да поможет нам Господь идти вместе по пути братства, дабы мы стали достоверными свидетелями живого Бога», – сказал Папа Франциск.