Папа: отсутствие ухода и лекарств для больных — это скрытая эвтаназия

13 апреля Папа Франциск встретился с делегатами итальянской Ассоциации церковных социальных институтов здравоохранения (ARIS), которые прибыли в Ватикан со своими подопечными. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Папа Франциск отметил, что участие Церкви в деле здравоохранения в Италии имеет прекрасную многовековую историю: особое внимание всегда уделялось бедным, слабым и отверженным слоям общества. Однако теперь «культура отбросов» вредит сектору здравоохранения гораздо больше, чем другим сферам, порой самым очевидным образом. «Когда больной человек не ставится во главу угла, когда не рассматривается его достоинство, возникает ситуация, которая может привести к спекуляции на несчастьях других».

Святейший Отец подчеркнул основополагающую харизму католического здравоохранения, признавая, что сегодня по разным причинам «все труднее поддерживать существующие структуры»:

«Как Церковь, мы призваны отвечать на потребности в здоровье самых бедных, отверженных и тех, кто по экономическим или культурным причинам лишен возможности удовлетворить свои нужды. Это самые важные для нас люди, те, кто стоят первыми в очереди».

Сегодня из-за недостатка средств некоторые лишены медицинской заботы: даже «социальные цены» на лекарства являются для них проблемой, продолжил Папа и напомнил о «длинных очередях на неотложные обследования». Вызывает беспокойство и тяжелое положение пожилых людей: «Старики должны принимать лекарства, и если из экономии или по какой-то иной причине им не дают медикаментов, то речь идет о скрытой и прогрессирующей эвтаназии. Мы обязаны об этом говорить: каждый человек имеет право на лекарства – подчеркнул Папа. – Часто пожилые люди должны принимать по четыре-пять лекарств, а им удается получить лишь два: это прогрессирующая эвтаназия, ибо их лишают того, что может дать им лечение».

Папа Франциск подчеркнул, что первостепенной миссией церковных больничных структур является забота о тех, кого отбросили на обочину жизни: «Христианское здравоохранение обязано защищать право на лечение, особенно слабых слоев общества, отдавая приоритет пространствам, где люди больше всего страдают и где о них меньше всего заботятся, даже если это может потребовать преобразования существующих служб в новые». Церковь призвана отвечать на нужды отверженных, объединяя навыки и ресурсы и избегая духа соперничества.

Завершая речь, Святейший Отец призвал членов итальянской ассоциации сопровождать людей «всесторонней заботой, сочетая ее с духовной и религиозной помощью больным, их семьям и медицинским работникам». «Речь идет не только о предоставлении таинственной пастырской помощи, но и о полном внимании к человеку. Никто, никто не должен чувствовать себя одиноким в болезни! Напротив, каждого следует поддержать в его вопросах о смысле жизни и помочь пройти порой долгий и утомительный путь немощи с христианской надеждой», – подчеркнул Епископ Рима.