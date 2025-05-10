Папа Лев XIV: Церковь ведёт воскресший Христос (+ ФОТО)

10 мая 2025 года Папа Лев XIV встретился в Ватикане с Коллегией кардиналов, поблагодарив за братское содействие в трудные и светлые дни – за поддержку в скорби по почившему Папе Франциску и за общую ответственность в принятии решений. По его словам, в этих действиях исполняется Божье обетование – дар благодати и утешения в Святом Духе. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отметил, что принял возложенное на него служение, полностью сознавая его непосильность для любого человека. Его укрепляет не только упование на Божью помощь, но и близость кардиналов, молитвы всего Народа Божьего и любовь верующих по всему миру. Особую благодарность Святейший Отец выразил декану Коллегии кардиналов и камерленго, заверив в духовной близости тех кардиналов, кто не смог быть на встрече по состоянию здоровья.

Размышляя о смерти Папы Франциска и о конклаве, Лев XIV предложил смотреть на эти события как на пасхальные этапы долгого исхода, через который Господь ведёт Церковь к полноте жизни. Вверяя покойного Папу и будущее Церкви милосердному Господу, Святейший Отец подчеркнул: неизменным ориентиром остаётся пример Франциска – его стиль простоты, самоотверженность, надежда и упование на Господа.

По словам Льва XIV, Папа Римский – лишь смиренный служитель Бога и братьев. Именно Христос ведёт и защищает Церковь, укрепляя её надежду через любовь, излитую в сердца Святым Духом. Необходимо быть верными служителями Его спасительных замыслов и внимательными слушателями Его голоса, ибо Господь предпочитает говорить в веянии тихого ветра.

Святейший Отец подчеркнул, что в эти дни Церковь показала особое единение в скорби, вере и молитве. Её величие – в разнообразии членов, объединённых Пастырем Христом. Епископ Рима призвал к продолжению пути, открытого Вторым Ватиканским собором и углублённого Папой Франциском, особенно в свете энциклики Evangelii Gaudium. Приоритеты Церкви – это возвещение Христа, миссия, синодальность, sensus fidei, народное благочестие, забота о последних и отверженных, диалог с современным миром.

Объясняя выбор имени, Папа указал на вдохновение примером Льва XIII и его энцикликой Rerum Novarum, ставшей ответом на социальные вопросы и вызовы своего времени. Сегодня Церковь вновь призвана заявлять о достоинстве труда, справедливости и правах человека перед лицом новой индустриальной революции и развития искусственного интеллекта.

В конце обращения Епископ Рима процитировал призыв св. Павла VI к обновлению мира через пламенную веру, любовь и Божественную помощь, выразив пожелание, чтобы это стало молитвой и заботой каждого.