Папа — La Stampa: примирение возможно, мы должны быть пацифистами

Накануне поездки в пьемонтский город Асти, откуда происходит его семья, Папа Франциск дал интервью ежедневной газете La Stampa. В частности, Святейший Отец рассказал о дипломатических шагах, направленных на прекращение противостояния на Украине. Передает русская служба Vatican News.

Папа отметил, что работа в этом направлении ведется «каждый день», и Государственный секретариат «рассматривает любые гипотезы», дорожа каждым «проблеском надежды», который может привести к прекращению огня и переговорам.

Между тем Святейший Престол постоянно оказывает гуманитарную поддержку народу Украины: «Я несу его в сердце вместе с его страданиями», — сказал Папа, добавив: «Мы стараемся развивать сеть связей, которые содействуют сближению между сторонами для поиска решений. Кроме того, Святейший Престол делает все надлежащее для помощи пленным».

«Святейший Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта на Украине», — подчеркнул Папа, который несмотря ни на что надеется на примирение между Россией и Украиной. «Не будем смиряться – мир возможен. Но необходимо, чтобы все постарались демилитаризировать сердца, начиная с собственного, и обезвредить, обезоружить насилие. Все мы должны быть пацифистами, хотеть мира, а не только перемирия, которое, быть может, послужит только для нового вооружения. Настоящий мир является плодом диалога: его нельзя достичь с помощью оружия, потому что оружие не победит ненависть и жажду господства, и они вновь всплывут, может быть, по-другому, но всплывут».

Журналист спросил Папу, как он относится к возвращению определенных проявлений фашизма в разных странах. «Нужно всегда быть осторожными со всеми этими ʺизмамиʺ, потому что они лицемерно сеют социальную и политическую злобу», — подчеркнул Св. Отец.

Отвечая на вопрос о том, с какими словами он обратился бы к человеку, который страдает, Папа сказал: «Я бы просто выслушал. Те, кто страдает от боли и тоски, не нуждаются в речах и проповедях, но лишь в том, чтобы кто-нибудь взял их за руку и позволил высказаться».