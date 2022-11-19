Папа Франциск встретился с родственниками в Пьемонте (+ ФОТО)

19 и 20 ноября Папа Франциск находится с частным визитом в итальянском городе Асти (Пьемонт) по случаю 90-летнего юбилея своей двоюродной сестры. Сообщает русская служба Vatican News.

В субботний полдень вертолёт со Святейшим Отцом приземлился на спортивной площадке в Портакомаро Стационе, где его приветствовал приходской настоятель о. Луиджино Тринчеро и большая группа верующих и паломников. Затем Папа отправился на автомобиле в гости к своим итальянским родственникам – 90-летней Карле Рабеццане, которая живёт в Портакомаро, и к другим членам семьи Бергольо в Тильоле.

В воскресенье 20 ноября в 11 часов Епископ Рима возглавит в кафедральном соборе Асти Святую Мессу праздника Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной. После богослужения Папа снова встретится с родными в епископской резиденции и разделит с ними трапезу с пьемонтским меню, которое он пожелал лично предложить своим близким. В 15 часов 30 минут Святейший Отец примет участие в епархиальном Дне молодёжи: на местном стадионе он встретится с 1340 детьми и молодыми людьми. Вечером того же дня Папа вернётся на вертолёте в Ватикан.

Пьемонт – историческая родина Папы Франциска: его отец Марио Бергольо родился в Турине, но жил в деревне Портакомаро недалеко от города Асти. В феврале 1929 года 21-летний молодой бухгалтер эмигрировал в Буэнос-Айрес вместе со своими родителями Джованни и Розой – дедушкой и бабушкой будущего Папы Франциска.

В интервью Радио Ватикана епископ Асти монсеньор Марко Прастаро прокомментировал долгожданную встречу Святейшего Отца с домом своих предков:

«Эта поездка, как и любой визит Папы Римского, подтверждает важность истоков нашей веры. Папа обращается к корням своей биологической жизни, приводя каждого из нас к корням веры, а именно к Евангелию, апостольской традиции, молитве, общинной жизни»