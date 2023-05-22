Папа: красота веры – не музейный сувенир, а свидетельство жизни

20 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале Павла VI около 1600 паломников из архиепархии Сполето и Норчи, которые прибыли в Ватикан по случаю 825-летия освящения кафедрального собора Санта-Мария-Ассунта в Сполето. Передает русская служба Vatican News.

«Передача веры – это прежде всего вопрос красоты, а красоту не объясняют, а показывают», – отметил Епископ Рима, вспоминая многочисленные свидетельства искусства и веры, хранящиеся в сполетском соборе. Для Церкви настало время сосредоточиться на реальных приоритетах: молитве, милосердии, благовестии, подчеркнул Папа. «Искать красоту – значит приходить к сути вещей», и пастырское служение требует решений, которые начинаются с самого важного.

«Не бойтесь обновлять методы евангелизации, катехизации, служения приходского настоятеля и пастырских работников, чтобы перейти от пастырства консервативного, когда лишь ждут прихода людей, к пастырству миссионерскому, которое готовит сердце для благовестия, выходя наружу из пастырских интроверсий».

Папа Франциск предостерёг верующих от «вируса жалоб» и сожалений о прошлом, которого больше нет. «В Церкви свидетельство человека гораздо важнее его проповеди», – подчеркнул Святейший Отец, отмечая важность гармонии между верой и жизнью. Необходимо искать красоту, выводить её на свет, «подобно тому, как это делает реставратор, заново открывая краски древней фрески». Самое ценное не бросается в глаза, например, молитва, негласная благотворительность, прощение, а также жизнь многих «святых по соседству», которые не попадают в заголовки газет, сказал Епископ Рима и призвал умбрийских паломников:

«Я желаю вам быть первооткрывателями красоты, искателями сокровищ веры. Не останавливайтесь на поверхности, но смотрите глубже: цените и принимайте наследие святости и служения. Достояние веры Церкви не может оставаться воспоминанием о прошлом, чем-то ‘музейным’; оно всегда живёт в радости Евангелия, в общине людей, в собрании тех, кто испытывает милосердие и по благодати признаёт себя братьями и сёстрами, которых возлюбил Господь».

Гости преподнесли в дар Папе Франциску репродукцию иконы, почитаемой в кафедральном соборе Сполето. Образ Пресвятой Богородицы с воздетыми руками в знак заступничества за человечество, отметил Папа, – «это икона говорящая»: в руке у Марии – свиток с молитвой, в которой Матерь просит у Сына о спасении для тех, кто не желает обратиться к Богу. Каждый христианин призван к заступничеству, чтобы привести к Господу тех, кто ещё не познал Божьей любви:

«Церковь ходатайствующая, которая приводит мир к Господу, при этом не становясь мирской, – это Церковь всегда живая, всегда живущая, всегда прекрасная. Христианин не может позволить запутать себя в узах изнурительной, усталой мирской жизни, но призван заново открывать для себя дарованную красоту и ходатайствовать, то есть приближать красоту к другим».



(На верхней миниатюре — репродукция иконы, почитаемой в кафедральном соборе Сполето, переданная в дар Папе Франциску)