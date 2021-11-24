Папа: красота Рождества – в малых жестах любви

22 ноября Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Ватикане с молодыми участниками рождественского музыкального конкурса Christmas Contest, организованного Папским фондом Gravissimum Educationis и туринским фондом Миссий дона Боско. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Святейший Отец выразил признательность за то, что они создали новые песни, вдохновлённые Рождеством и его ценностями. В этом году праздничные огни будет «приглушены из-за последствий пандемии, которая по-прежнему тяготит наше время», отметил Папа. Но мы не должны терять надежды: «Праздник Рождества Христова не противоречит переживаемым испытаниям, потому что это прежде всего праздник сострадания и нежности: его красота скромна и наполнена человеческим теплом».

Великолепие Рождества, отметил Папа, проявляется в малых жестах конкретной любви, которая «расширяет сердце и открывает его для безвозмездности, самоотдачи, а также может содействовать культурным, социальным и образовательным процессам». Именно в этом духе, подчеркнул Епископ Рима, был задуман Глобальный образовательный пакт «для подготовки зрелых личностей, способных преодолеть разделения и противостояние и восстановить ткань отношений для более братского человечества».

Для достижения этих целей нужна смелость, чтобы поставить человека в центр внимания, а себя – на служение обществу; кроме того, необходим творческий подход, которым успешно воспользовались молодые конкурсанты Christmas Contest: они «создали новые рождественские песни и поделились ими для более масштабного проекта, который видит в красоте основу человеческого роста и мечтаний о лучшем мире».

Папа Франциск признался, что ему нравится повторять слова святого Павла VI: «Мир, в котором мы живём, нуждается в красоте, чтобы не впасть в отчаяние»:

«О какой же красоте идёт речь? Не о красоте ложной, состоящей из показной наружности и земного богатства, пустой и порождающей пустоту. Вовсе нет! Речь идёт о красоте Бога, ставшего плотью, о красоте лиц и историй, о красоте существ, населяющих наш общий дом и воздающих хвалу Всевышнему, как учит нас св. Франциск Ассизский».

В конце встречи Святейший Отец поблагодарил молодых участников аудиенции за то, что они «не забывают быть хранителями красоты, которая – благодаря Рождеству Господню – сияет в каждом будничном жесте любви, взаимной поддержки и служения».