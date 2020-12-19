Папа: когда Бога изгоняют из общества, теряется человек

18 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана около 30 студентов и руководителей богословского годичного курса Theologisches Studienjahr, основанного в 1973 году при бенедиктинском аббатстве Успения Пресвятой Богородицы в Иерусалиме. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к немецкоязычным гостям Епископ Рима отметил, что в этом году в связи с пандемией COVID-19 их учебный год впервые проходит не на Святой Земле, а в Папском институте Святого Ансельма в Риме: «Таким образом, Божественное провидение даровало нам возможность встретиться в Ватикане».

По словам Святейшего Отца, «Studienjahr – это возможность для студентов, изучающих католическое и протестантское богословие, познакомиться с библейскими местами, с Восточными Церквами, а также с еврейским и исламским миром». Несмотря на то, что в этом году студенты не могут попасть на Святую Землю, «оказавшись почти в изгнании», глубокое изучение Священного Писания, экуменизма и межрелигиозного диалога остается отличительной чертой их учебного года. Папа Франциск убеждён, что «Рим также предоставит им различные возможности для достижения этой цели».

Для своих сверстников, отметил Папа, а также для всех людей нашего времени молодые богословы являются свидетелями присутствия Господа и полноты жизни, которая является плодом живой веры. «Вашей задачей будет диалог с миром, в котором, как кажется, остается всё меньше места для религии». К братскому диалогу призваны также верующие разных религий, ибо присутствие Бога является великим благом для наших обществ, подчеркнул Святейший Отец:

«Мы убеждены, что религии вносят ценный вклад в строительство братства и в защиту справедливости в обществе. С другой стороны, мы верим, что когда по разным причинам люди хотят изгнать Бога из общества, в конечном итоге они начинают поклоняться идолам, и вскоре человек теряет самого себя».

Папа Франциск выразил надежду, что Theologisches Studienjahr станет важным этапом на пути духовной подготовки студентов и что после этого «изгнания» они вскоре смогут увидеть своими глазами «Землю обетованную», библейские Святые места. Епископ Рима отметил, что уже через неделю мы будем праздновать Рождество Господне и «все станем духовными паломниками к Вифлеемской пещере». «Пусть Эммануил наполнит вас Своей радостью и миром и соделает вас истинными свидетелями Бога-с-нами», – пожелал гостям Святейший Отец, преподал им апостольское благословение и попросил о молитве.

В богословском учебном курсе, охватывающем два семестра, принимают участие немецкоязычные студенты христианских вероисповеданий, включая католиков, лютеран и реформатов. В интенсивной программе – исследования Ветхого и Нового Завета, литургика, история Церкви, экуменизм, иудаизм, исламоведение, богословие Восточных Церквей, христианская археология.