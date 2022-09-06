Папа – «Каритас»: открывайте людям дверь в новую жизнь

5 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов испанского отделения фонда «Каритас» по случаю 75-й годовщины его основания, передает русская служба Vatican News.

Благотворительный фонд, по словам Папы, заслужил уважение всего испанского общества, ибо милосердная любовь – это самая существенная черта человека, созданного по образу и подобию Божьему. Таким образом, «Божественный путь любви может быть моделью для работы ‘Каритас’», ведь если Христос призывает нас к единству с Богом и с ближним, то усилия гуманитарного фонда «направлены именно на восстановление того единства, которое иногда утрачивается в отдельных людях и общинах». Святейший Отец отметил, что задачи фонда формируются его потенциалом и возможностями, но главной его мотивацией должны быть не результаты, а встреча с нуждающимся, потерянным человеком, которого следует принять, помочь найти себя и открыться для других и для Бога.

Именно поэтому, по словам Папы, необходимы «продуманные действия». Недостаточно сиюминутной помощи, которая «приковывает людей к принятию подаяния»: нужно способствовать реальным переменам в людях. Христос ясно говорит Своей жизнью и делами, что в делах милосердия недостаточно подавать, – нужно дарить самих себя, что откроет перед человеком «дверь в новую жизнь». Господь призывает учеников быть закваской царства справедливости, любви и мира, быть «теми, кто накормит Его народ преломленным хлебом, который есть Он Сам»; ведь кто хочет быть действительно великим, должен стать слугой для всех.

Святейший Отец призвал испанское отделение фонда «Каритас» быть «проводником действия церковной общины». Благотворительный фонд – это протянутая рука Христа, когда мы предлагаем её нуждающимся, и в то же время мы призваны взяться за неё, видя страдания ближнего. Быть проводником означает шанс «получить уникальный и необходимый опыт, к которому Господь призывает нас, говоря: ‘Хочешь знать, кто твой ближний? Иди и поступай так же’», подчеркнул в конце обращения Епископ Рима, преподал гостям апостольское благословение и попросил о молитве.