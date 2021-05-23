Папа: изменять мир свидетельством взаимной любви

Вечером 22 мая Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам экуменического молитвенного бдения Пятидесятницы, организованного ватиканским служением CHARIS в англиканской церкви Христа в Иерусалиме.

Епископ Рима выражает признательность Англиканской Церкви – в лице архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби – за гостеприимство, а также Международному служению католического харизматического обновления CHARIS за реализацию своей миссии по укреплению христианского единства.

Канун Пятидесятницы – это особенный вечер, подчёркивает Папа, напоминая об Иерусалимской горнице, в которой обещанный Иисусом посланник Отца – Святой Дух – нисходит на Пресвятую Богородицу и учеников, «навсегда преображая их жизнь и всю историю».

Церковь святого Иакова была и остаётся материнской, первой церковью верующих в Мессию-Иисуса, где все были евреями. В раннехристианской общине ни у кого не было нужды, потому что у них всё было общее. Люди говорили: «Посмотрите, как они любят друг друга!»; их отличала братская любовь, а присутствие Святого Духа делало их понятными для других. Однако в наши времена, с сожалением отмечает Папа, о христианах можно услышать: «Посмотрите, как они ссорятся и как ненавидят друг друга!». Что же с нами произошло? «Мы согрешили против Бога и против братьев. Мы разделены, мы разбили на тысячи осколков то, что Бог создавал с такой любовью, пылкостью и нежностью. Всем и каждому нужно просить прощения у нашего Отца, и мы тоже должны простить друг друга», – подчёркивает Папа. Теперь христианское единство во взаимной любви особенно необходимо: в нынешней пандемии виновен не только коронавирус, «но и эгоизм и жадность, которые делают бедных беднее, а богатых богаче». Природа достигает предела своих возможностей из-за хищнических действий человека, которому Бог доверил заботу о земле и её плодородии.

Сегодняшняя ночь Пятидесятницы, отмечает Папа, может стать пророчеством и началом свидетельства Божьей любви, излитой в наши сердца Святым Духом, которое мы, христиане, должны вместе давать миру. Поэтому сегодня тысячи верующих со всех концов земли возносят одну и ту же молитву: «Приди, Святой Дух Любви, измени лик земли, измени наши сердца!».

В конце видеопослания Епископ Рима призывает учеников Христа свидетельствовать сообща перед миром о взаимной любви в духе первой христианской общины:

«Давайте же позволим Святому Духу изменить нас, чтобы и мы могли изменить этот мир. Бог верен и никогда не отменяет Своих обетований».



Источник: Vatican News