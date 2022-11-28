Папа – итальянским школьникам: будьте «поэтами мира»

28 ноября Папа Франциск принял на аудиенции преподавателей и юных участников Итальянской сети школ, входящих в программу «С заботой о мире», которая стала ответом на призыв Св. Отца к созданию Глобального образовательного пакта. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Епископ Рима подчеркнул, что для установления мира на земле требуется забота:

«Мы часто говорим о мире, когда чувствуем прямую угрозу, как в случае возможной ядерной атаки или войны, которая ведётся у нашего порога. Подобным образом, мы интересуемся правами мигрантов, когда у нас есть родственник или друг-эмигрант. На самом же деле мир всегда касается нас самих. Он всегда касается другого человека, брата и сестры, о которых следует заботиться».

Исключительным примером заботы, по словам Святейшего Отца, является евангельский самарянин, который спас незнакомца, ничего о нём не зная. И в наше время есть немало тех, кто трудится во имя мира и помогает нуждающимся, например, святой Иоанн XXIII, Мартин Лютер Кинг, лауреаты Нобелевской премии мира, а также «многие неизвестные люди, которые молча работают на благо этого дела».

Епископ Рима призвал юных гостей быть «поэтами мира», мечтать о братстве в сегодняшнем и завтрашнем мире и пригласил их принять участие в 2023 году во Всемирном дне молодёжи в Лиссабоне.

Святейший Отец пожелал всем доброго пути в наступивший Адвент, духовной дороги, состоящей из многих ежедневных маленьких жестов мира – принятия, встречи, понимания, близости, прощения, служения. «Эти жесты наших сердец подобны шагам к Вифлеему, к Иисусу, Который есть Царь мира или, скорее, Который Сам есть мир», – сказал Папа Франциск и, поблагодарив гостей за визит, преподал им апостольское благословение.