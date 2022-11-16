Папа – игрокам «Матча мира»: среди разрушений сейте семена дружбы

Вечером 14 ноября, накануне «Матча мира», Папа Франциск встретился в Ватикане с его участниками – известными футболистами, а также с их родственниками и друзьями. Передает русская служба Vatican News.

Спортивное состязание, в третий раз организованное на римском Олимпийском стадионе Папским фондом Scholas Occurrentes, проходило под девизом «We Play For Peace» («Мы играем ради мира») и было посвящено памяти Диего Марадоны.

Обращаясь к 200 гостям в Зале Павла VI, Святейший Отец поблагодарил их за важное решение – «приехать из разных мест, издалека», чтобы сыграть в футбол во имя мира:

«Только подумайте, – отметил Папа, – в сегодняшнем мире самые большие расходы относятся к оружейной промышленности, – люди всегда думают о войнах на уничтожение. Вы нашли время, чтобы приехать и показать безвозмездность мира. Мир продвигается именно так, неизменными жестами близости, дружбы, протянутой руки, а не камнем в руке, приготовленным к броску. Я благодарю вас за это. Эти маленькие жесты – семена мира, способные изменить мир».