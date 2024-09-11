Папа и иезуиты: неформальный разговор в Сингапуре (+ ФОТО)

В рамках своего визита в Сингапур 11 сентября 2024 года Франциск провел частную встречу с местными представителями Общества Иисуса в Центре духовных упражнений Святого Франциска Ксаверия, сообщает Vatican News.

Подробности разговора не разглашаются, поскольку встреча была закрытой для прессы и широкой публики. Однако можно предположить, что Папа, сам являвшийся членом Общества Иисуса, обсуждал с собратьями-иезуитами вопросы, связанные с их служением и миссией в регионе.

Это событие, хотя и не официальное, имеет большое значение для местной иезуитской общины, подчеркивая особую связь между Папой и Обществом Иисуса.

Подобные частные встречи с иезуитами стали для Франциска традицией во время его зарубежных путешествий. Они позволяют понтифику получать прямую информацию о положении дел в местных католических общинах и обсуждать актуальные вопросы церковной жизни в неформальной обстановке.