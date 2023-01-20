Папа: христиане призваны быть творцами примирения

По случаю праздника святого Генриха, покровителя Финляндии, чья литургическая память отмечается 20 января, Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане экуменическую делегацию из Финляндии, в этом году представленную не только лютеранами и католиками, но и православными и методистами.

Делегацию возглавила лютеранский епископ Хайсамарри Хинтикка. Она приветствовала Святейшего Отца от имени представителей разных конфессий, остановившись на символе воды: для христиан он отсылает к примирению, полученному в крещении. Папа в особенности упомянул о водах Балтийского моря, «источника жизни, которому угрожает деятельность человека, места встречи, на котором болезненно отражается атмосфера столкновения, вызванная жестоким безумием войны; а война – это всегда поражение».

«Мы – примиренные чада, — сказал далее Папа, — и поэтому мы призваны ко все большему примирению между собой, призваны быть творцами примирения во всем мире». Этот призыв особым образом звучит теперь, во время Недели молитв о единстве христиан. Совместно произнося Никео-Константинопольский Символ веры, мы не только исповедуем «единое крещение во оставление грехов», но и размышляем о словах пророка Исайи: «Научитесь делать добро, ищите правды» (Ис 1,17). Эхо нашего крещения, подчеркнул Папа, побуждает проявлять конкретные жесты близости по отношению к жертвам несправедливости и отвержения, различных форм угнетения и войн.

В общине крещеных, отметил далее Святейший Отец, все мы связаны между собой, но также «с нашими матерями и отцами в вере, жившими прежде нас».

«В совершенном небесном общении они взирают на нас и приглашают вместе шагать по этой земле. Святой Генрих, свидетель веры, посланник надежды и инструмент милосердия, был одним из них. С ним мы празднуем экуменическое общение всех святых, известных и неизвестных, возрожденных к новой жизни из вод крещения».

Папа Франциск отметил, что важно «преодолеть антисвидетельство, данное историческими разрывами между христианами, столь сильно ранившими единство тела Христова», и для этого необходимо «воспылать рвением благовествования».

В конце речи Святейший Отец пригласил гостей вместе – каждый на своем языке — вознести молитву «Отче наш», «сыновнюю молитву, которая лучше всего раскрывает реальность нашего крещения».