Папа: грамотность – условие целостного развития человека

23 января Святейший Отец встретился с делегатами итальянской Службы по распространению грамотности в мире (OPAM) по случаю 50-летия со дня её основания. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Папа напомнил, что их организация была создана о. Карло Мураторе во времена энциклики Populorum Progressio, в которой Павел VI заявил: развитие человека является путём к миру, и без образования не может быть целостного человеческого развития. Служба по распространению грамотности всегда внимала требованиям исторической реальности и Учительства Церкви; за эти годы были реализованы тысячи проектов и дистанционных усыновлений в более чем восьмидесяти странах.

Епископ Рима отметил, что Папские документы 60-х годов XX века не утратили своей злободневности, «но, к сожалению, их послание не было реализовано»: на словах многие с ними согласились, но на деле модель развития никак не изменилась вплоть до сегодняшнего дня: «Это означает, что, несмотря на многие щедрые дела солидарности на гражданском и церковном уровне, причины отсталости не были устранены». Работа Службы по распространению грамотности в мире, по словам Папы, направлена на устранение этих причин, в частности, неграмотности. К этому стремится и Церковь, реализуя Божью мечту о мире, «в котором все мы сможем жить как братья и сёстры в полном достоинстве».

«Я благодарю вас за ежедневное осуществление этой мечты о братстве и социальной дружбе, которая не ограничивается словами. Когда в сотрудничестве со многими миссионерами, работающими ‘в поле’, вы изучаете и реализуете образовательный проект, помогаете школам, усыновляете на расстоянии, тем самым вы вносите вклад в создание открытого мира, способного обеспечить действенную и стабильную поддержку каждому из своих членов на протяжении всей жизни, не только удовлетворяя их базовые потребности, но и предоставляя им возможности проявить свои лучшие качества».

В конце речи Папа Франциск призвал гостей заботиться о качестве служения, постоянно укрепляя его нектаром Евангелия, чтобы Святой Дух мог сохранить вдохновение, мотивацию и стиль их трудов.

«Пусть Пресвятая Богородица сопровождает вас и дарует радость, чтобы спешить навстречу многочисленным ситуациям, в которых нужна помощь».