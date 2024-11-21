Папа о роли семьи в воспитании молодежи и межрелигиозном диалоге (+ ФОТО)

20 ноября в Ватикане прошёл XII коллоквиум между Департаментом по межрелигиозному диалогу и Центром межрелигиозного и межкультурного диалога из Тегерана. Святейший Отец принял их представителей на частной аудиенции. В своей приветственной речи он подчеркнул, что их многолетнее сотрудничество имеет ключевое значение в укреплении культуры взаимопонимания. Передает русская служба Vatican News.

«Воспитание молодежи, главным образом в семье: вызов для христиан и мусульман»: так звучала главная тема встречи. Папа отметил, что семья является колыбелью жизни, где начинается путь человека: «Семья учит нас уважению, взаимопомощи и жизни в гармонии с окружающими. ‹…› Бабушки и дедушки с их мудростью становятся важным звеном, передавая веру от поколения к поколению», — подчеркнул Святейший Отец. Эти слова, как и личное воспоминание Папы Франциска о своей бабушке, которая научила его молиться, подчеркивают ценность традиций и живого примера в воспитании молодежи.

По словам Святейшего Отца, сохранение семьи перед лицом вызовов современного мира требует совместных усилий. Он отметил важность смешанных браков, которые являются «привилегированным местом для межрелигиозного диалога». В таких семьях создаются уникальные условия для взаимного уважения и глубокого понимания культурных и духовных различий.

Обсуждение роли диалога как важнейшего аспекта в воспитании было среди ключевых тем XII коллоквиума. «Диалог должен быть открытым, искренним, уважительным, дружелюбным и конкретным. Такой подход делает нас достоверными в глазах собственной общины и других религиозных групп», — отметил Папа.

«Свобода совести и вероисповедания являются основой всех прав человека. Свобода вероисповедания не ограничивается только исполнением религиозных обрядов, она также охватывает право на полную свободу в принятии решений относительно своей веры и религиозной жизни», ‒ отметил Епископ Рима.

«Братья и сёстры, наш мир охвачен ненавистью, войнами и угрозами ядерного конфликта. Эти обстоятельства побуждают нас, верующих в Бога мира, молиться и трудиться ради диалога, примирения, безопасности и всеобъемлющего развития человечества. ‹…› Пусть Всевышний хранит и благословляет нас, наши общины и весь мир», — сказал в конце встречи Святейший Отец и предложил собравшимся помолиться в тишине.