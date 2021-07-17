Папа – францисканцам: обнимайте отверженных мира сего

17 июля Папа Франциск обратился с посланием к участникам Генерального капитула Ордена братьев меньших (OFM) и ко всем францисканским общинам по всему миру.

«Уже много месяцев из-за пандемии мы живём в условиях чрезвычайной ситуации, изоляции и страданий», – пишет Святейший Отец. В эти непростые времена, когда существует риск остаться «парализованными», Орден францисканцев старается «обновить своё видение», принять знаки провиденциального Божьего присутствия и заново открыть дар собственной монашеской харизмы. Замечательным примером обновлённого мировоззрения служит молодой Франциск Ассизский: через встречу с прокажённым Бог коснулся его сердца и наполнил милосердием. Подобным образом, отмечает Папа, Господь продолжает касаться наших сердец, когда мы встречаемся с другими, особенно с самыми нуждающимися. Из этого обновлённого взгляда может возникнуть новая сила для того, чтобы смотреть в будущее как «братья» и как «меньшие».

Епископ Рима призывает францисканцев открыться обновляющей силе Святого Духа и выходить навстречу людям, страдающим душой и телом, охватить их свой близостью, смиренным и братским присутствием. Монашествующие призваны «идти навстречу израненному творению, нашему общему дому, который страдает от истощения земных благ ради обогащения немногих, в то время как создаются условия страдания для многих». Братья-францисканцы должны быть людьми диалога, строителями мостов, носителями даров братства и социальной дружбы; быть людьми примирения и мира. Они должны «приглашать тех, кто сеет ненависть, разделение и насилие, к обращению сердца и предлагать жертвам надежду, рождённую истиной, справедливостью и прощением». Эти встречи, пишет Папа Франциск, станут стимулом для углубления жизни в духе Евангелия Иисуса Христа.

Епископ Рима отмечает, что в своей значительной части Орден братьев меньших «сталкивается с проблемой сокращения численности и старения», однако страх и тревога не должны помешать обновлению и оживлению, которые Святой Дух рождает в монашеских общинах:

«У вас есть бесценное духовное наследие, укоренённое в евангельской жизни и отмеченное молитвой, братством, бедностью, малостью и мобильностью. Не забывайте, что обновлённый взгляд, открывающий нам Божье будущее, мы получаем от близости к бедным, жертвам современного рабства, беженцам и отверженным мира сего. Они – ваши учителя. Обнимайте их, как это делал святой Франциск».

В конце послания Епископ Рима призывает братьев-францисканцев стать ещё более убедительными и радостными свидетелями Евангелия, преподаёт им апостольское благословение и просит молиться о нём самом.

Источник: Vatican News