Папа Франциск: жизнь пресвитера заключена в тайнах Св. Розария

10 декабря Папа Франциск встретился в Ватикане с общиной духовной семинарии Барселоны. В своей речи, текст которой он вручил гостям, Папа размышлял о радостях и бременах призвания к священству. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима цитирует фрагменты из книги святого испанского епископа Мануэля Гонсалеса, в которой повседневная жизнь пресвитера представлена в свете тайн Святого Розария. «Помните, что, когда вы станете священниками, – отмечает Папа, – вашей первой обязанностью будет молитвенная жизнь, побуждаемая благодарностью за любовь Господа, Который призвал вас: ‘Это первая радостная тайна, из которой проистекает всё’». Священник не является властелином душ через серебро и золото, его богатство и власть – лишь в благом имени Иисуса: через пресвитера Господь приходит в Евхаристии, в Таинствах и Слове, рождается в сердцах людей. Папа Франциск призывает семинаристов никогда не терять из виду Иисуса, но искать Его перед дарохранительницей: «Добрый священник хорошо знает, что – пока у него есть глаза для слёз, руки для жертвы и тело для страданий – он не имеет права заявлять, что сделал всё должное для вверенных ему душ».

Размышляя в скорбных тайнах Розария, Папа отмечает, что Бог требует от призванного «жертвы сердца», отказа от собственной воли, аскетизма и стремления к терновому венцу, а не лаврам известности, академического звания и мирской похвалы. «Взирая на Крест, мы возносим взгляд и видим свою судьбу». От нас требуются очень простые вещи, подчёркивает Папа: «Жёсткое ложе, тесная комната, бедный и скудный стол, ночи у постели умирающего, ранние подъёмы, чтобы открыть церковь ещё раньше, чем откроют кафетерий, чтобы ждать – сопровождая Иисуса – грешников и израненных на жизненном пути».

По словам Епископа Рима, в славных тайнах Розария мы возносим благодарение за «крестную Мессу Иисуса». После триумфа воскресения Иисус вошел в небесное святилище и воссел одесную Отца: это исполняет призванных надеждой и радостью, ибо «Господь заверяет нас в небесном спасении» и посылает Святого Духа, – единственного, способного научить этим тайнам, и однажды дарует семинаристам благодать священства Христа.

«Никогда не угашайте этот огонь, который сделает вас бесстрашными проповедниками Евангелия, подателями Божественных сокровищ. Соединяйте вашу плоть с плотью Иисуса, как это сделала Мария, чтобы вместе с Ним принести себя в евхаристическую жертву и разделить славу Его триумфа».

В конце речи Папа Франциск призывает семинаристов молиться Святым Розарием и «просить Марию, Царицу и Матерь милосердия, помочь открыть тайны священства, к которому призывает Бог».