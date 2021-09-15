Папа Франциск завершил свой визит в Словакию Святой Мессой в национальном святилище Богоматери Скорбящей

15 сентября, в праздник Богоматери Скорбящей, Папа Франциск посетил богородичное святилище в Шаштине (Словакия), посвященное небесной покровительнице этой страны – Пресвятой Деве Марии Семи Скорбей. Мы почитаем Богородицу, пояснил Папа, потому, что она несёт нам Иисуса и является примером веры – динамичной, пророческой, сострадающей. Именно в такой вере нуждается сегодняшняя Словакия. Святая Месса в Шаштине стала последним этапом 34-го Апостольского визита нынешнего Преемника Святого Петра. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



После молитвы с поместными епископами Папа совершил Святую Мессу возле богородичного святилища и в своей проповеди подчеркнул: мы почитаем Богородицу потому, что она дарует нам Иисуса Христа. Папа Франциск отметил три черты, присущие вере Пресвятой Девы Марии.



Первая черта – это вера, которая всегда находится в пути. Приняв Благую Весть от ангела, Пресвятая Дева сразу же отправляется к Елизавете, разделяя нетерпение Бога, с каким Он желает достичь всех людей Своим Спасением. В сегодняшнем Евангелии мы также видим, как Она идёт в Иерусалим вместе со святым Иосифом, чтобы принести Иисуса в Храм. Вся Ее жизнь – путь вслед за Сыном, до самой Голгофы, до подножия Креста. Обращаясь к словацким пастырям, Папа призвал никогда не останавливаться на пути паломничества в поисках Господа: «В пути вы сможете победить искушение статичной веры, довольствующейся определенными обрядами или старой традицией, сможете выйти за пределы самих себя, неся в рюкзаке радости и печали, чтобы жизнь стала паломничеством любви к Богу и братьям».



Вторая черта, присущая вере Девы Марии, – это пророчество. Вся жизнь Пресвятой Богородицы – это пророчество о деянии Бога в истории, о Его милосердии, переворачивающем логику мира сего, возвышающем смиренных и низлагающем гордых. «Мария – это икона нашего призвания: как и она, мы призваны быть святыми и непорочными в любви, став образом Христа». В Божьей Матери достигло кульминации своего исполнения пророчество об Израиле, полностью и окончательно осуществился Божий замысел, согласно словам старца Симеона из сегодняшнего евангельского чтения: «Лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк 2,34). Веру нельзя сводить к сахару, подслащающему жизнь, отметил Святейший Отец. Иисус – «предмет пререканий», знак противоречия. «Принять Его означает согласиться на то, чтобы Он открыл наши собственные противоречия, наших идолов и внушения лукавого; чтобы Он стал нашим воскресением». В пророках нуждается сегодняшняя Словакия, сказал далее Папа Франциск, – христиане призваны стать знаком противоречия в мире, своей жизнью демонстрируя красоту Евангелия.



Третья черта Девы Марии заключается в том, что Она является Матерью сострадания. Ее вера наполнена состраданием: с материнской заботой Она переживает, что на бракосочетании в Кане закончилось вино; Она беззаветно разделяет с Сыном Его миссию Спасения, даже до подножия Креста. В тот момент невыразимой боли Ей открылся смысл пророчества Симеона: «Тебе самой оружие пройдет душу». «Она не убегает, не пытается спасти саму себя, не пользуется человеческими изобретениями и духовными анестетиками для того, чтобы избежать боли. Оставаться под Крестом: это и есть свидетельство сострадания». Взирая на Деву Марию Скорбящую, подчеркнул Папа, мы открываемся вере, которая становится состраданием, которая разделяет участь раненых и страждущих. «Эта вера не остается абстрактной, но заставляет нас войти в плоть, соединиться с теми, кто нуждается».



После Мессы в национальном святилище Папа Франциск выразил признательность словацким епископам за теплый прием и за подготовку его визита, вновь поблагодарил президента и правительство страны и приветствовал присутствовавших на богослужении делегатов Всемирного Совета Церквей. Среди иерархов, сослуживших Папе Франциску в Шаштине, был также вспомогательный епископ Архиепархии Божьей Матери в Москве Преосвященный Николай Дубинин.

