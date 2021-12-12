Папа Франциск: юристы-католики призваны защищать слабых

Юристы-католики, кем бы они ни были – судьями, адвокатами или консультантами – призваны «содействовать защите человеческого достоинства слабейших, утверждая их права»: такова основная мысль обращения Папы Франциска к участникам 70-го Национального конгресса итальянских юристов-католиков, которых он принял на частной аудиенции в Ватикане. Тема Конгресса в этом году — «Последние. Правовая защита слабых субъектов». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец упомянул о недавно завершившейся поездке в Грецию, во время которой он посетил лагерь беженцев на острове Лесбос, подчеркнув, что «уважение к людям и соблюдение прав человека, особенно на континенте, постоянно продвигающем их во всём мире, должно быть всегда защищено, а достоинство каждого должно быть поставлено на первое место». Но мы всё еще крайне далеки от этой цели, отметил Епископ Рима и призвал юристов-католиков «изменить курс», уделяя внимание беззащитным и слабым, чьи права оказываются растоптанными. В качестве источника вдохновения Понтифик привел слова пророка Исайи о Мессии, которые следует особым образом вспоминать в период Адвента: «…Будет производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда» (Ис 42,3-4).

Сегодня защита прав самых слабых – это особый вызов для общественно-экономической системы, в которой «создается впечатление инклюзивности, однако на деле систематически исключаются те, кто не имеет голоса. Права трудящихся, мигрантов, нерожденных детей, людей на терминальной стадии жизни и самых бедных» часто оказываются вне поля зрения правозащитников. «Признание прав слабейших не проистекает из правительственных уступок, а юристы-католики не просят об одолжении в пользу бедных, но с твердостью провозглашают те права, которые проистекают из признания человеческого достоинства», – подчеркнул Папа Франциск.