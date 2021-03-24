Папа Франциск выступил со специальным посланием в ознаменование 150-ой годовщины провозглашения святого Альфонса Лигуори Учителем Церкви

Искать путь, который бы не отдалял, а приближал сердца людей к Богу, призвал Папа Франциск в своем послании на 150-летие провозглашения святого Альфонса Марии де Лигуори Учителем Церкви. Данный документ был обнародован 23 марта 2021 г. Святейший Отец направил его на имя отца Майкла Брейла, Генерального настоятеля Конгрегации Святейшего Искупителя и Генерального модератора Альфонсианской академии в Риме.

Архипастырь Вселенской Церкви прежде всего отметил, что «богословское предложение» святого Альфонса зиждется на умении слушать и принимать людей такими, какие они есть, со всеми их слабостями, причем приоритет отдается людям наиболее маргинализованным с духовной точки зрения. Имея за плечами юридическое образование и опыт работы адвокатом, Альфонс Лигуори первоначально отличался строгим ригоризмом. Но его контакт с экзистенциальными перифериями того времени, общение с далекими от веры людьми и практика в исповедальне постепенно подвели его к принятию парадигмы «решительного миссионерского пастырства», кою отличали близость к народу, понимание бытовых реалий его жизни со всеми ее ограничениями и вызовами. Миссионерский опыт способствовал пробуждению его «интуиции милосердия, чуткой к динамике евангелизации и способной привлекать собственным примером». При этом святой Альфонс избегал обеих крайностей: он не был ни непомерно суровым, ни слишком снисходительным. Он оставался «реалистом в истинном христианском смысле», поскольку осознал, что «ядро Евангелия составляют жизнь в общине и забота о ближних».

Преемник Святого Петра призвал «экспертов в области нравственного богословия, миссионеров и исповедников по примеру этого святого вступить в живые отношения с народом Божиим, воспринимать жизнь, отталкиваясь от реальной ситуации своих современников, понимая выпавшие на их долю тяготы и по мере возможности исцеляя их раны». По убеждению Папы Франциска, рефлексия моральной теологии не должна и не может ограничиваться «одним лишь формулированием принципов и норм, а призвана взять на себя бремя выработки предложений относительно интегральной реальности, не сводимой к каким-либо идеям». Святой Альфонс неоднократно подчеркивал, что только теоретических познаний в области нравственности совершенно недостаточно для духовного сопровождения нуждающихся в помощи верных, а евангельский радикализм не следует противопоставлять человеческой немощи. Необходимо «искать путь, который бы не отдалял, а приближал людские сердца к Богу, как это делал святой Альфонс в качестве духовника и учителя нравственности». Святейший Отец выразил пожелание, чтобы нравственное богословие (экспертом в котором был святой Альфонс Лигуори), оставаясь безусловно верным Евангелию, умело видеть и человеческие немощи, проявляло внимание к актуальной социальной проблематике и содействовало общему благу, братству, защите жизни и вообще всему, что служит делу созидания. Вооружившись таким понимаем своего нравственного долга, Церковь окажется на высоте имеющегося у нее призвания врачевать социальные язвы в перспективе приближения Царствия Небесного.

Святой Альфонс Мария Лигуори был провозглашен Учителем Церкви Папой Пием IX 23 марта 1871 г. Его почитают небесным покровителем исповедников, духовных наставников и теологов. Духовные чада святого Альфонса Лигуори (отцы-редемптористы) несут ныне свое служение во многих странах мира, включая и нашу Преображенскую епархию, где окормляют католиков Северного Кузбасса.

По материалам Vatican News